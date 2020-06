zaštitnih mjera

Ne samo da želimo biti sigurno mjesto kupnje, želimo kupcima ponuditi najtraženije zaštitne proizvode po najpovoljnijoj mogućoj cijeni kako bi se osjećali sigurno i izvan naših centara. Poanta nam nije da ove proizvode samo prodamo, ovim želimo ukazati na visoki stupanj prevencije širenja zaraze nošenjem maski. Cilj nam je prevencija, a ne zarada na maskama i dezinfekciji.

Jurica Lovrinčević

U trećoj po redu anketi o važnostipri kupnji sudjelovao jeiz 6 trgovačkih centaraiz različitih dijelova Hrvatske.Podsjetimo, Pevex jekoji je na području Europske unije kaouveo u sve svoje prodajne centre -. Svima koji ulaze u prodajni centar sustav mjeri temperaturu tijela, a ako je ona povišena kupca se diskretno obavijesti o tome te ga se dodatno zaštitiuz još jedno dezinficiranje ruku.Zadovoljstvo tim dodatnim mjerama među kupcima raste iz ankete u anketu, a stupanj važnosti ocjenjuje se na ljestvici od 1 do 5. Spomenute dodatne mjere su sada bitne zaPrilikom odabira trgovačkog centra - važnost provođenja mjerate– za kupce je poraslo i u najnovijoj anketi. Iako je pitanje važnosti mjera distanciranja i dezinfekcije i kod prijašnjih anketa bilo bitno za većinu kupaca, dodatno je naraslo u trećoj anketi za. Zadovoljstvo dezinfekcijom ruku koju provodi Pevex u svojim prodajnim centrima sada je na vrlo visokih 85%.Podsjetimo,dezinfektor ruku također je postavljen ispred ulaza u svakom od 25 Pevexovih prodajnih centara, a na kojem si kupci mogu uzeti i jednokratne rukavice.Rezime - nakon ponovnog izbijanja zaraze u više žarišta u Hrvatskoj, broj onih koji smatraju da su mjere zaštite u trgovačkim centrima i dalje potrebne, prema podacima najnovije ankete Pevexa povećan je gotovo 16% te sada iznosi gotovoKako bi omogućio što bolju zaštitu svojim kupcima i izvan svojih prodajnih centara Pevex je ponudio i trenutnou doba pandemije –, koju se može naći od petka, 26. lipnja, u svim prodajnim centrima diljem Hrvatske.Pevex je tako uveo i maske koje zadržavaju još više čestica i mogu se znatno duže nositi od osnovnih verzija. Zadržavaju aerosol, bakterije iz kapljica, prašinu, smog i pelud, a blokiraju do 95 posto čestica veličine 0,3 mikrometra.Zaštitne maske KN95 sa stupnjem zaštite FFP2, koje se od petka mogu pronaći u 25 Pevexovih prodajnih centara, dolaze po dvije u pakiranju. Redovna cijena im je, a za članove Pevex kluba(1 komad).Pevex je već ranije uveo i certificirane. No od sada one dolaze u pakiranju od, kojem je cijena za članove Pevex kluba(redovna cijena je), što znači da je cijena pojedinačne maske 3 kune, znatno niže nego prije.Uz to, traženi dezinficijens za ruke gotovo je duplo je pojeftinio u zadnja tri mjeseca zbog pada u nabavnoj cijeni pa je snižen na –za pakiranje od 5 litara (1 litra 25,98 kuna).“, izjavio je predsjednik Uprave Pevexapovodom puštanja novog zaštitnog proizvoda u prodaju.