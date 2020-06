Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Tekst i foto: Lidija Tošić

danas je krenuo snastavkom programa. „Z“ rekao je direktor FondaCilj programa jemjerau obiteljskim kućama. Na taj će se načinza zagrijavanje i hlađenje prostora odnosno osigurati energetske i financijske uštede te povećati kvaliteta boravka u prostoru. Građanima će se tako, neovisno o lokaciji, s do 60% sredstava sufinancirati povećanje toplinske zaštite vanjskih zidova, stropa, poda, krova, zamjena stolarije energetski učinkovitijom te ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije, uključujući i fotonaponske sustave za proizvodnju električne energije.Maksimalni iznosi sufinanciranja određeni su za svaku pojedinačnu mjeru, a kombinacijom različitih mjera kućanstvo može dobiti i dobespovratnih sredstava.Na javni poziv Fonda mogu se prijaviti građani čije kuće imaju više odnamijenjene stanovanju, do. Prijavitelji u toj kući moraju imati. Mogućnost prijave ovisi i o energetskom razredu pa se tako mogu prijaviti građani kontinentalne Hrvatske za obnovu kuća energetskog razreda D ili niže, odnosno građani primorske Hrvatske čije kuće imaju energetski razred C ili niže.Novost od ove godine je i način prijave te će se za sredstva biti moguće prijaviti. „“ pojasnio je direktor Fonda, uz napomenu da će trošak biti prihvatljiv samo za korisnike kojima sufinanciranje bude odobreno i koji provedu obnovu.Za prijavu je potrebno pripremiti elektronske verzije (scanove) dokaza o prebivalištu, vlasništvu i zakonitosti građevine, ponudu izvođača, kao i ostalu dokumentaciju koja se navodi u tekstu Javnog poziva.Uz ovaj, Fond je danas objavio i, vrijedan. Prema socijalnim kriterijima, utvrđenima u Izmjenama programa koje je u svibnju na inicijativu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja usvojila Vlada RH, centri za socijalnu skrb će koordinirati energetske certifikatore kako bi najugroženijim građanima pomogli u prijavi. Usluge certifikatora i trošak energetske obnove će ovim građanima biti u potpunosti podmireni od strane Fonda.“ rekao je direktor Kukić, ističući kako mu je cilj uspostaviti kontinuitet u provedbi programa. Istaknuo je kako sufinanciranje obnove predviđa i Integrirani nacionalni energetski i klimatski plan, što je u skladu i s klimatskom politikom EU, pa se građani poticajima mogu nadati i u godinama koje dolaze.