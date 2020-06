gesta ispravna

Osijek

velikim slovima

demokracije i otpora šovinizmu.

Silovana žena , ako zatrudni, mora u dogovoru sa svojom obitelji odlučiti što će učiniti.

Domovinskog pokreta Miroslava Škore

šokirala javnost

Žana Gamoš

Milo moje, evo damski odgovor na džentlmensko razmišljanje genijalaca koji imaju savjete što silovana žena treba napraviti. Pa se posavjetuj!

ne bi imale

srednjim prstom

Prst revolucij

žestok odgovor

Đapića

Glavaševih

Škorinom rodnom gradu

Kolinda Grabar Kitarović

pak podijeljena

Mnogi su vjerojatno ostali iznenađeni, jednim dijelom i ja sama. Moja reakcija je isprovocirana kontaminacijom javnog prostora izjavama političara o ženama tipa "šuti, radi i rađaj". Naravno da to nije moj uobičajeni izričaj, ali jesu li primjereni izneseni stavovi o silovanim ženama? Ponekad je u komunikaciji potrebno biti ogledalo prema sugovorniku ili temi. To je nešto što će se puno brže razumjeti i polučiti učinkovitije rezultate. S nekim se ljudima poruka mora iskomunicirati na njima razumljivoj razini, njima shvatljivim jezikom. Žena je gospodar svoga tijela i ima pravo odlučivati o svom tijelu, kakva god njena odluka bila i to pravo žene ću braniti do sudnjeg dana!

ispravna

upisan na kartu demokracije i otpora šovinizmu

ljudska prava i prava žena

120 godina unazad

- Neki smatraju kako je, neki smatraju kako nije, ali jedno je sigurnoje tom gestomupisan na kartu– Izjava je to vođekoja je u dobroj mjeri, a koja bi vjerojatno ostala nezamijećena da na nju prva nije reagirala osječka zamjenica gradonačelnika,– Riječi su koje su odjeknule diljem Hrvatske i regije, a koje su prenijeli brojni mediji u Hrvatskoj i svijetu. Same riječitoliki efekt da nisu bile popraćene podignutim, činom koji je ujedinio mnoge poznate i manje poznate građanke i građane i stvorio protest objedinjenog naziva –a.Naslovnice medija engleskih, američkih, njemačkih, francuskih, bosanskohercegovačkih, slovenskih, srpskih i brojnih drugih zemalja prenijele sukonzervativnom šovinizmu upućen iz samog srca Slavonije.Nitko nije očekivao kako će najžešći odgovor doći iz Osijeka, središta regije koja je još nedavno bila središtem desnih i krajnje desnih stranaka, od nekadašnjeg gradonačelnika, prekocrnokošuljaša, a radi se i o. Tiha većina digla je glas, doduše i još ponešto, i uputila snažnu kritiku omalovažavanju žena i negiranju ljudskih i ženskih prava.Da teško mogu pojmiti i samu ideju koja silovanim ženama brani pobačaj pokazale su i mnoge hrvatske glumice, novinarke, javne osobe, a Prst revoluciju podržala je i bivša predsjednicaJavnost jeoko stila prenošenja poruke na što sama začetnica revolucije Žana Gamoš kaže. –Neki smatraju kako je gesta dogradonačelnice Gamoš, neki smatraju kako nije, ali jedno je sigurno Osijek je tom gestom velikim slovimaDa borba zane bi trebale biti primarne teme u 21. stoljeću smatraju mnogi. Ipak s obzirom na do sada iznesene stavove u kampanji, Hrvatska je na dobrom putu biti vraćena. Ostaje nam vidjeti hoće li građani birati one koji će to onemogućiti.