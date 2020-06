kupovina

Portanovi

sezonska sniženja

nisu službeno niti započela

popusti

1. srpnja

najdraže komade

šarolika

pristupačnih artikala

izvješeni popusti

najpovoljnijoj kupnji

Besplatan shopping za 15 slučajno odabranih posjetitelja

Portoš opet u akciji

puno besplatnog shoppinga

časti shoppingom

[Sponzorirani članak]

Zadovoljstvo ovih dana predstavlja svaka! Dugo očekivanatako reći još, a većmame iz izloga gotovo svih trgovina ovog trgovačkog centra. Je li to tek uvertira za ono što slijedi nakonili smo stvarno zakoračili u sezonu popusta tek ćemo vidjeti u danima koji dolaze. A vi, ako želite ulovitiu svojoj veličini, požurite već sada do Portanove!Ponuda je uistinu, stoga nije teško potrošiti i više od planiranog. Ukoliko ne volite kupovati planski, već isključivo komade koji vam zapnu za oko u moru, onda se pripremite za euforiju koju ćete doživjeti kada vas sa svih strana okruže. Uživajte ugodine i napunite ormar aktualnim trendovima već sada. Nemojte izvisiti.A saznajemo da je ovaj vikend i! Ima li uopće netko tko ne zna što se tada događa…!? Teško, ali za svaki slučaj da ponovimo. Kada je Portoš u akciji, to znači da će bitiza posjetitelje koji se u tom trenutku nađu u Portanovi! Portoš ima običaj najmanje jednom mjesečno prošetati Portanovom i nasumično odabrane kupce na blagajnama trgovina nagraditi besplatnim shoppingom! Pa zar to nije divno!?Ako idete za vikend u Portanovu, a trebali bi, imajte na umu da baš ovaj vikend Portoši nemojte se iznenaditi ako baš vas potapše po ramenu taman kada budete vadili novčanik da platite račun. Ako se to dogodi, ništa ne brinite – Portoš plaća račun umjesto vas!Želimo vam uspješan shopping i dobru zabavu u Portanovi ovaj vikend!