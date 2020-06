Ljetni praznici bez dobre knjige

more, rijeku ili najbližu vodu

Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek

Đelo od Gisko

bez krimića

Deveti grob

Dječak na mostu

Dok nas smrt ne rastavi

Siročetu X

Anatomija jednog skandala

Odbrojavanje

Čovjek koji se smiješio

Posljednji susret

Skrovište

Moja Aljaska

Zima

Redovnik Moke

Razgovori s prijateljima

Mars Room

Blistava republika

Nagradna igra

Portal Osijek031.com & GISKO

"Čovjek koji je doručkovao zrak/Radek Knapp"

1]

2]

"Osijek031 & GISKO mi poklanjaju knjigu: Čovjek koji je doručkovao zrak!"

[bit će nam drago ako se prijavite na oba načina (povećavate mogućnost dobitka)!]

Tekst i foto: Đelo od Gisko (Srđan Lukačević)

? To naravno nikako nije naša preporuka. Iako većina jedva čeka baciti se u, u ovom je trenutku teško reći što nam nadolazeći dani donose. Ono što je sigurno jesu novi naslovi u, hlad kojeg ćemo svi uskoro hvatati i vjerujemo koje hladno piće.i ovoga puta donosi raznolik pregled novopristiglih naslova, vjerujemo za svakog ponešto.Ljeto, nije opuštajuće ljeto. Stoga slijedi niz naslova iz skupine trilera i kriminalističkih romana. Krećemo s romanom "" Stefana Ahnhema koji nas vraća u život inspektora Fabiana Riska, i to šest mjeseci prije događaja opisanih u romanu Žrtva bez lica. Ovo je triler koji prelazi međunarodne granice, ukazuje na urote vladajućih i priča o ljubavi koja nadilazi smrt. "" M. R. Carey napeta je priča s majstorski razrađenim likovima. Zastrašujuće i emotivno napeto štivo koje istražuje značenje ljudskosti vodi nas u doba pandemije koja je ljudski rod srezala na nekolicinu preživjelih. Roman "" JoAnn Chaney govori o tome o tome što se dogodi kada brak postane otrovan. Potpuno je nepredvidiv. Ženski likovi su snažni, a cijela fabula toliko uvrnuta, da će vas šokirati. U "" Gregga Hurwitz tempo pak nikad ne posustaje. Netko vjeruje da Siroče X mora umrijeti, a Evan Smoak čovjek je s vještinama, resursima, i osobnom misijom da pomaže ljudima u nevolji, učinit će sve da to spriječi. Sudska drama "" Sarah Vaughan napeta je priča o pokušajima izbjegavanja zakona, prikazivanja istine i krhkih emocionalnih odnosa za koje se mislilo da će trajati vječno. Skandal je to koji dopire do samog srca britanske vlasti.Poznatoj sportašici, koja je upravo objavila intrigantnu biografiju, gubi se svaki trag. Nije jedina… Kad se počnu nizati ubojstva, policijskom inspektoru Alexanderu Blixu jasno je da je slučaj složeniji nego što se čini, i da nemaju posla s ‘običnim’ ubojicom. Tko je sljedeći? Saznajte u romanu "" Jorna Lier Horsta i Thomasa Engera. Roman "" četvrti je slučaj istražitelja Kurta Wallandera. Jedan prijatelj, odvjetnik, zamolio je istražitelja Kurta Wallandera za pomoć. Njegov otac stradao je tijekom noći u prometnoj nesreći, ali Sten Torstensson ne vjeruje da je u pitanju bila nesreća. Nakon dva tjedna i on je mrtav… Poslije kriminalističkih romana na redu su tri psihološka. "" Liv Constantine donosi napeti triler o obiteljskim odnosima, prijateljstvu, otuđenju, velikim očekivanjima i bezuvjetnoj ljubavi. Naizgled… otmjeno društvo, elitne škole i obiteljsko bogatstvo. Predivni interijeri, skupocjeni predmeti i naizgled savršeni životi. "" C. J. Tudor priča je otmici, potrazi i pozivima u pomoć. Nakon što je Joe dobio poruku Znam što se dogodilo tvojoj sestri, vraća se u rodni kraj. Najgori trenutak u njegovom životu nije bio dan kada je nestala njegova sestra. Bio je to dan kada se vratila… "" Kristin Hannah psihološko obiteljski je triler smješten u samo srce hladne Aljaske. Isprva se čini da je Aljaska odgovor na molitve obitelji ali kako se približava zima i tama počinje obavijati Aljasku, krhko se mentalno stanje glavnog protagonista pogoršava, a obitelj počinje pucati.Nastavljamo s obiteljskim romanom koji se također odvija u zimskom okružju. "" Ali Smitha uči nas kako preživjeti. Zima sve iznese na vidjelo, a ovaj prozni biser baca toplo i beskompromisno svjetlo na današnje hladno vrijeme koje je pregazilo istinu. Uživajte u suvremenoj bajci s bujnim korijenjem u povijesti, legendi, umjetnosti i uspomenama. Slijede četiri društvena romana, a prvi od njih je "" Davea Eggersa sjajna je knjiga o povijesti kave, njezinu golemom svjetskom tržištu, ali i o ostvarenju američkog sna na neobičan način. Bogat zanimljivim podacima i napet poput političkog trilera, Redovnik Moke nesumnjivo je knjiga koja daje novu dimenziju uživanju u kavi i uživanju u čitanju… Napet portret iznimno inteligentne studentice koja se uplela u bolnu ljubavnu vezu sa starijim, oženjenim muškarcem. Napisan s briljantnom preciznošću, protkan pametnim humorom, roman "" odiše sviješću o zadovoljstvima i opasnostima koje nosi mladost te o granicama ženskog prijateljstva koje je teško uredno povući. Čitajući roman "" Rachel Kushner, saznat ćemo ponešto o onome što je zapravo neshvatljivo. Ženski zatvor postaje mjesto na kojemu se otkrivaju ponori današnje Amerike, i ne samo Amerike. Mars Room je striptiz-bar u San Franciscu u kojem glavna junakinja, vrlo mlada Romy, samohrana majka dječaka, plešući u krilima klijenata zarađuje za život. No striptiz-bar je samo polazište prema nizu nesretnih događaja. "" dokaz je iznimnog spisateljskog umijeća u dosluhu s književnom tradicijom angloameričke i latinoameričke književnosti uz istodobno poigravanje njihovim konvencijama na tragu kronika i magičnoga realizma obojenih metafizikom i fantastikom. Blistava republika, nagrađivani roman španjolskoga autora Andrésa Barbe, mračna je priča, nemilosrdan portret našeg vremena.poklanjaju knjiguvjernim korisnicima portala.Sudjelovati možete:ispunjavanjem obrasca ispod i klikom na gumb "" na vrhu ovog člankau Facebook komentar, par centimetara ispod, upišite