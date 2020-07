od 20. srpnja do 24. kolovoza 2020.

CTK Osijek

18. Ljeto u Domu tehnike

Popis radionica:

ztkgradaosijeka.hr

U vrijeme ljetnih školskih praznikagodine u Domu tehnike, Trg Jurja Križanića 1,organizira i provodi radionice za učenike osnovnih škola pod nazivom. Programi se odvijaju pet dana u tjednu, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 9,00 do 12,00 sati. Uplata za jedan program 60,00 kuna.U radionice upisuju učenike koji su u školskoj godini 2019./2020. pohađali i završili dolje navedene razrede- Quilling – izrada ukrasa od papira (od 1 do 8 razreda) 20.7. – 24.7.- Izrada nakita i ukrasnih predmeta (od 2 do 8 razreda) 20.7. – 24.7. - popunjeno- Likovna umjetnost u tehničkoj kulturi (od 1 do 8 razreda) 27.7. – 31.7.- Sastavljanje i programiranje lego modela (od 3 do 8 razreda) 27.7. – 31.7. - popunjeno- Crtanje 3D olovkama i ukrašavanje stakla (od 4 do 8 razreda) 10.8. – 14.8.- Sastavljanje i programiranje lego modela (od 3 do 8 razreda) 10.8. – 14.8.- Linux za djecu (od 5 do 8 razreda) 10.8. – 14.8.- Uvod u maketarstvo (od 3 do 8 razreda) 17.8. – 21.8.- 3D modeliranje i printanje (od 5 do 8 razreda) 17.8. – 21.8.- Elektronika za djecu (od 4 do 8 razreda) 17.8. – 21.8.- Škola letenja dronovima (od 1 do 8 razreda) 24.8. – 28.8. - popunjeno- Nogobot (od 4 do 8 razreda) 24.8. – 28.8.Detaljan opis radionica i online prijavnica nalazi se na: