Tekst: KBC Osijek

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

Sukladno preporukamabit će omogućene, tako da se posjeteorganiziraju subotom od 10:00 do 12:00 sati i nedjeljom od 10:00 do 12:00 i od 16:00 do 18:00 sati.bit će dopuštene posjete svaki dan, a nedjeljom i blagdanimaU posjetu bolesniku može doćidnevno, te u istoj sobibiti više posjetitelja u isto vrijeme, već će se posjetitelji puštati naizmjenično. Trajanje posjeta ograničava se naPosjetitelji trebaju donijetite ju nositi cijelo vrijeme boravka u KBC-u Osijek.Posjetitelji trebaju proćina istočnom ulazu gdje se obavlja primarna trijaža posjetitelja, dok će se sekundarna trijaža odvijati na ustrojstvenoj jedinici.