razviti ljubav

raznovrsne sadržaje i forme

najkorištenija definicija

priče prikazane u slikama

comic strip

kreativna tvorevina

Gradske i sveučilišne knjižnice u Osijeku

Boduljko i Žbunika

Darka Kreča

Kameni zoološki vrt – Višnja

Aurélie Neyert

Tajna Hektorove šume

Hilda i crni pas

Lukea Pearsona

Čovpas

Dava Pilkeya

Calvin i Hobbes

Billa Wattersoa

Frnk-Erupcija

Bricea Cossua

Tekst i foto: Suzana Biglbauer, dipl. knjižničarka

Potičući čitanje kod najmlađih, želimoprema čitanju iz užitka. Prateći interese najmlađih, nudimo im za čitanjekako bi im čitanje bilo zabavnije. Strip pripovijedanjem povezuje niz likova i priča.Najjednostavnija bi iza njega bila ona u kojoj su to. Sâm naziv stripa na engleskom jeziku –, što bi se doslovno prevelo kao komična traka, upućuje na njegov zabavni karakter. Strip nas, kao ljudska, prati još od prapovijesti. U početku su se pojavljivali u novinama, dok kasnije postaju neovisni medij, odnosno – deveta umjetnost. Vizualni i narativni karakter stripa s humorističnim tonom prilagođen je najmlađoj publici koji, uz poučne elemente, čine dječji strip. Strip pospješuje mogućnost vizualizacije kod najmlađih čitatelja što, postaje preduvjetom njihova apstraktnog razmišljanja. Djeca uživaju u lijepim crtežima koji onda potiču osobnu kreativnost što povećava estetsku vrijednost stripa kao medija. Dobri, kvalitetni dječji stripovi dostupni su za posudbu u Odjelu za rad s djecom i mladimate ćemo vam predstaviti neke od njih iz naše bogate zbirke.Prvi naslov koji donosimo jest "" autora. Razigrano, vedro i veselo štivo za naše najmlađe koji tek počinju čitati. Male crtice iz života dvaju šumskih prijatelja, gljivice Žbunike i ježića Boduljka, razveselit će svakoga. Jednostavne su to i jasne pričice iz života, o ljubavi, o manama i vrlinama te o svemu i svačemu, ali svakako šaljive, poneke s poukom, neke u stihovima.Idući naslov zove se "" autorice. Glavna protagonistica ovoga pustolovno-detektivskog strip-serijala za djecu simpatična je desetogodišnjakinja Višnja koja želi postati spisateljicom. U namjeri da to ostvari, u dnevnik upisuje svakodnevne doživljaje promatrajući ljude koje susreće. Prvi naslov u nizu otkriva zadivljujući svijet tajanstvenog starijeg čovjeka koji je svojom neobičnom pojavom zagolicao maštu Višnje i njenih prijateljica. Kroz strip se nenametljivo provlače općeljudske vrijednosti, poput obazrivih međuljudskih odnosa i prijateljstva. Svakako pročitajte i drugi naslov serijala –Idući naslov koji predstavljamo jest "" autora. Simpatična i znatiželjna djevojčica glavna je protagonistica nagrađivanog strip-serijala za djecu. Hilda je djevojčica koja živi usred šume s brižnom majkom. Hilda ima vjernoga ljubimca, psa Granka koji je prati u njezinim avanturama. Okružuju je fantastična stvorenja (trolovi, patuljci, divovi…) o kojima Hilda rado čita knjige, ali ih i izravno upoznaje. Njezina istraživačka lutanja, na kojima susreće neobična stvorenja i sudjeluje u raznim pustolovinama, prikazana su na duhovit i neposredan način. U četvrtom nastavku stanovnicima grada u kojem živi Hilda, prijeti opasnost od velikog i opasnog stvorenja, a njezina upornost i nesebičnost pokazat će da stvari nisu uvijek onakve kakvima se čine. Serijal Hilda maštovito je štivo u kojem se ujedno govori o prijateljstvu i požrtvovnosti te neizostavnom sukobu dobra i zla. Pročitajte i ostale naslovi iz serijala/ Hilda i kamena šum; Hilda i ponoćni div; Hilda i povorka; Ptica; Hilda i trol.Idući je naslov ". Autor je serijala romana za djecu Kapetan Gaćeša ovaj put mladim čitateljima pripremio stripove o Čovpasu – policajcu ljudskog tijela i pseće glave te njegovu najvećem neprijatelju, genijalnom mačku Frkiju. Knjiga je podijeljena u četiri poglavlja, a na kraju se nalaze i upute za crtanje glavnih likova. Spremite se za akciju, napetost, romantiku… NJUŠ-NJUŠ… i smjehove!Pretposljednji naslov koji Vam donosimo jest "" autora. Izdavačka kuća Fibra predstavlja nam prvo cjelovito izdanje s dogodovštinama ovog nezaboravnog dvojca na hrvatskom jeziku u nadahnutom prijevodu Darka Macana. Ovaj je strip izlazio u Jutarnjem listu 90-tih godina prošloga stoljeća. Glavni junaci jesu šestogodišnji dječak Calvin s američkoga sjeverozapada i njegov plišani tigar Hobbes kojega Calvin vidi kao živoga tigra s kojim se druži i razgovara. Calvinovo prijateljstvo s Hobbesom, svakodnevni život i događanja u školi i kući, u koji su uključeni njegovi roditelji, drugi odrasli i vršnjaci, njegov jedinstveni pogled na sve njih i na šire društveno okruženje, u ovoj su knjizi prikazani nizom duhovitih, kratkih epizoda. Pročitajte i ostale naslove iz serijala: Čudobića s drugog svijeta; Na Yukon!; Pod posteljom nešto slini.Posljednji naslov koji predstavljamo jest "" autora. Glavni protagonist avanturističko-fantastičnog strip-serijala jest trinaestogodišnji dječak koji želi pronaći svoje roditelje budući da je kao jednogodišnja beba bio smješten u sirotište. Krenuvši u potragu, Frank će se spletom neobjašnjivih okolnosti naći u potpuno nepoznatom okruženju, odnosno prapovijesti. Sve opasne, izazovne i duhovite pustolovine Frankova preživljavanja te prilagodbe na neusporediv način života među praljudima i u potpuno novom okolišu francuski su autori namijenili čitateljima viših razreda osnovne škole. Uputite se u prapovijesno doba u kojem nema pizze, nema Interneta… Naslov predstavlja prvi dio serijala. Svako pročitajte i prethodne naslove: Prapočetak; Vatreno krštenje; Žrtva.