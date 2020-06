epidemiološkim

Tekst i foto: Joco Đukić

Nakon stanke uvjetovaneprilikama konačno smo nastupili i na natjecanju. Na Krku je održankoji se održava svake godine u ovo vrijeme samo što je ove godine održan po posebnim epidemiološkim uvjetima.Bio je to prvo natjecanje nakon stanke na kojem smo nastupili skojima je to bio određen test trenutnog stanja forme i putokaz za daljnje pripreme za važnija natjecanja koja su na programu u jesenskom dijelu kalendara.U kategoriji učenika do 46 kg nastupio jekoji je u prvom kolu bio slobodan a u drugom je savladao svog rivala s 2 : 0 te se plasirao u finale. U finalnoj borbi je bio ravnopravan do pred kraj meča kada je došlo do popuštanja koncentracije te je suparnik poveo 1 : 0 a tim rezultatom i završio meč te je Marino osvojio 2. mjesto iIsti rezultat je ostvario iu kategoriji kadeta plus 70 kg. Petar se jednim dobivenim mečom plasirao u finale u kojem je kojem je odradio bez poena 0 : 0 te je izgubio preglasavanje sudaca.U otvorenoj kategoriji juniora je nastupiokoji je ostao bez medalje ali je odradio dva izvrsna meča koji su završili neriješenim rezultatom ali je prvi izgubio zbog prednosti osvajanja prvog boda suparnika a drugi na preglasavanje sudaca.U svakom slučaju je najveća korist od svih mečeva su nedostaci koje smo uočili i na kojima moramo raditi u narednom periodu priprema.