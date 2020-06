Festival poljskih filmova "Visla"

18. – 23. lipnja 2020.

kinu Urania

Program:

Osijek - Kino Urania

Četvrtak , 18. lipnja 2020.

19:30 sati

Petak , 19. lipnja 2020.

19:30 sati

Subota , 20. lipnja 2020.

19:30 sati

Nedjelja , 21. lipnja 2020.

19:30 sati

Ponedjeljak , 22. lipnja 2020.

19:30 sati

Utorak , 23. lipnja 2020.

19:30 sati

U lipnju će u Hrvatsku po treći put stići. U razdoblju, ljubitelji poljske kinematografije imat će priliku sudjelovati na projekcijama filmova uu Osijeku. U Splitu, u razdoblju od 19. do 29. lipnja, "Visla" će gostovati u kinu Zlatna Vrata. Na jesen će poljska kinematografija tradicionalno stići i do Zagreba.- SKRIVENA IGRA, Triler, režija: Łukasz Kośmicki, 2019., 103 min., 16+Svečano otvorenje festivala- ZABAVA ZABAVA, Drama, režija: Kinga Dębska, 2018., 88 min., 18+- POREZ NA LJUBAV, Komedija, režija: Bartłomiej Ignaciuk, 2018., 101 min., 12+- ŽELJEZNI MOST, Drama, režija: Monika Jordan-Młodzianowska, 2019., 84 min., 16+- POSLJEDNJA PLANINA, Dokumentarni film, režija: Dariusz Załuski, 2019., 83 min., 12+- PLANET SAMACA 2, Komedija, režija: Sam Akina, 2018., 120 min., 16+