U vremenu od 10. do 11. lipnja, na područjuu prometu je zaustavljenokoji su upravljali vozilima pod utjecajem alkohola u krvi ().Najveća prisutnost alkohola utvrđena je dana 11. lipnja, u 15,10 sati u, kada je u nadzoru prometa zaustavljen 45-godišnji hrvatski državljanin iz Gornje Motičine, koji je upravljao biciklom. Obavljenim alkotestiranjem utvrđena mu je nedozvoljena prisutnost alkohola u krvi odJučer, 11. lipnja, u 13,25 sati u, u nadzoru prometa zaustavljen je 61-godišnji hrvatski državljanin iz Valpova, koji je upravljao mopedom prije stjecanja prava na upravljanje. Obavljenim alkotestiranjem utvrđena mu je nedozvoljena prisutnost alkohola u krvi od. Vozač je u zadnje tri godinepravomoćno presuđivan za upravljanje prije stjecanja prava na upravljanje te je uhićen.Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozila „M“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci kada stekne pravo na upravljanje i 9 negativnih prekršajnih bodova.