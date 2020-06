aktualne (ne)prilike

Tekst i foto: ISKRA waldorfska inicijativa

Upravo naspodsjećaju koliko je svijet umrežen i kako društvo sve više treba funkcionirati kao „“. To bi značilo da je nevolja nekih, zapravo svačija, stoga solidarnost i zajedničko djelovanje postaju smjernice za budućnost.“ je postao važna međupredmetna tema i koncept je koji predstavlja povezanost. Umanjenjem bilo koje od te tri komponente ne možemo govoriti o održivosti, ali niti o razvoju.U našem obrazovnom sustavu, ova tema je posebna jer otvara projektnu suradnju s organizacijama civilnog sektora. Jedan od takvih projekata je UZBRDO (), koji provodi Nu partnerstvu si još 10 osnovnih škola iz dvije najistočnije hrvatske županije, a koji je financiran izprograma suradnje i. Projektne aktivnosti vode prema tome da se škole osnažuju: edukacijom i osnaživanjem osoblja, kontinuiranim radom s učenicima i u konačnici stvaranjem mini-projekata u samim školama. Iako je pandemijska situacija onemogućila neposredan fizički kontakt, edukaciju smo provodili putem kreiranja edukativnih videomaterijala, kvizova i online komunikacijom. Učenici kroz trajanje cjelokupnog projekta rade svoj doprinos, nisu samo pasivni slušači.Smatramo da tema održivosti nikad nije bila aktualnija, poručuju iz Nansena i udruge ISKRA. Potraga za zdravijom kvalitetom života, koja će imati kritičku refleksiju prema dosadašnjim pristupima, donijet će nam i nove solucije. Kada se govori o razvoju, razmišlja se unaprijed, ali put do ljepše budućnosti nužno treba orijentire humanosti. Tako primjerice, ne možemo više govoriti o proizvodnji, ako ne uzmemo u obzir ekološki utisak i dostojanstveno tretiranje zaposlenika, niti možemo govoriti o cjelovitom obrazovanju, ako zanemarujemoSvaka škola će provoditiu timovima nastavnika, stručnih suradnika i učenika svih generacija. Radit će se na raznim temama: izrada namještaja, šivanje platnenih vrećica, proizvodnja ekološke hrane, proizvodnja prirodne kozmetike, izrada igračaka itd., a sve to u svrhu edukacije i osnaživanja kapaciteta škola i učenika za održivije načina življenja.O projektnim aktivnostima u školama također izvještavaju učenici, koji su svoj rad shvatili ozbiljno, a osiguran im je i trening medijske pismenosti.