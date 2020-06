Factory iOS akademija

Zadovoljan sam Akademijom i njenim rezultatima. Polaznici su naučili dosta o MVVM arhitekturi, o reaktivnom programiranju i osnovama razvijanja iOS aplikacija. A o tome da su krajnji rezultati odlični govori to što s 2 polaznika nastavljamo suradnju. Naravno, ni jedan projekt poput ovoga ne može proći bez izazova, a naš najveći izazov bio je nastaviti iOS akademiju remote. I taj izazov smo uspješno riješili, Akademija se nastavila i završila remote. Kroz dobru organizaciju uspjeli smo zadržati odličan omjer mentora i polaznika (3 mentora na 5 polaznika) i zadržati mindset kontinuiranog rada i razvoja. Čestitam polaznicima, napravili su super posao.

Ekipa je bila ažurna, bili su redovni na svim predavanjima i na svim sastancima. Dva puta tjedno su nam prilagali svoje zadatke na pregled, a vrijedi reći da su sudjelovali u izradi završnih zadataka. Ozbiljno su pristupili cijelom programu iOS akademije i drago mi je što nakon Akademije i dalje nastavljamo raditi s 2 polaznika, sada iOS developera!

Super je sve prošlo! Iako je ovo prva Akademija takve vrste na kojoj sam imao priliku sudjelovati kao iOS developer, isplatilo se. Polaznici su dali sve od sebe, a kad im je falilo motivacije – tu smo im uvijek uskočili. Na kraju su čak i sami davali prijedloge za završni zadatak što nam je super znak.

I službeno, prvaje završena! Svi polaznici učili su i radili na razvijanjui nakon– možemo reći kako su uspješno savladali izazove!U četvrtak, 4. lipnja, u osječkom ureduodržana je završna ceremonija na kojoj su polaznici preuzeli svoje diplome i zajedno sa svojim mentorima – zaokružiliSvim polaznicima osigurali smo opremu, ured u Osijeku i 3 mentora koji su im pomagali s bilo kojim izazovom. Početak karijere u iOS developmentu jeje bio omogućiti mladima edukaciju na najvišoj razini. Od preko 30 prijava, izabrali smo 5 najboljih kandidata koji su, uz pomoć svojih mentora, učili i usvajali nove vještine.Kako bi komunikacija između mentora i polaznika bila nesmetana, pripremili smo za njih posebnu učionicu. Ured im je bio na raspolaganju tijekom cijelog radnog vremena i u bilo kojem trenutku su mogli kontaktirati mentore za pomoć i savjet.Kroz cijelu iOS akademiju, polaznike je vodio naš! S polaznicima su radilikao voditelj Akademije,koji je održavao predavanja i vodio polaznike do uspjeha tekoji je pomogao u vođenju Akademije i rješavanju izazova naših polaznika.Kako je Luka započeo svoju karijeru u iOS developmentu i zašto se Josip nakonipak odlučio za iOS development praksu? Pročitajte njihova iskustva s početaka njihove karijere!O Matiji, odnosno o njegovom putu od pozicije Junior developera do team leada možete pročitati više u našem članku, a danas vam prenosimo njegove dojmove o iOS akademiji i našim polaznicima.Polaznici su također oduševljeni Akademijom u konačnici, a posebice našim načinom mentoriranja.Zvonimir je jedan od kandidata koji se iskazao svojim znanjem o iOS developmentu is nama kao jedan od naših iOS developera! Ovim putem još jednom čestitamo Zvonimiru na svim uspješno prijeđenim preprekama i na ovom velikom uspjehu.Kako smo u 3.mjesecu naše cijelo poslovanje premjestili u naše domove, istim stopama nastavila je i iOS akademija. Unatoč svim novim izazovima koje je donio rad od doma, polaznici i mentori su se odlično snašli u novom okruženju i nastavili istim tempom.Što je bilo potrebno da bismo uspjeli remote rad dovesti od ideje do stvarnosti možete pročitati u jednom od naših članaka.A kako je izgledala izgledala iOS akademija od doma, kako su mentori surađivali s polaznicima i koji su dojmovi – saznajte direktno od našeg novog kolege u iOS development timu,Miran se također iskazao svojim vještinama iOS developmenta i, uz Zvonimira, postao naš novi iOS developer! Čestitamo Miranu na njegovomVeć godinama uspješno dijelimo znanje sa zajednicom i stvaramo nove poslovne prilike za mlade u IT-u i smatramo kako smo važna karika u osnaživanju hrvatske IT scene. Ovakvi uspješni projekti, poput iOS akademije, nam pokazuju da idemo u odličnom smjeru i tu nećemo stati!Naši iOS developeri, Josip i Luka, bili su u stalnom kontaktu s polaznicima Akademije i pobrinuli se da Akademija nastavi teći svojim tijekom, i u uredu i od doma. O našim polaznicima imaju za reći puno pozitivnih stvari!Luka, iOS developerJosip, iOS developerKako bismo zaokružili cijelu priču, članovi tima koji su sudjelovali u organizaciji proslavili su završetak Akademije, jednog od naših vrijednih pothvata za boljitak zajednice!Kroz prethodna 3 mjeseca, polaznici iOS akademije su učili iz mnogo izvora, a Josip i Luka preporučuju da, ukoliko počinjete s učenjem o iOS developmentu, da obratite pozornost na sljedeće izvore:- Website Swift by Sundell- Youtube kanali Paula Solta i Sean Allena- Website Cocoacasts- Website Let’s Build That AppZa više izvora iz kojih možete učiti o iOS developmentu, a i ostalim područjima developmenta i dizajna – posjetite naš članak u kojem smo sastavili popis edukativnih materijala za učenje!U članku ćete naći puno korisnih websiteova, direktorija i tečajeva koji će vam pomoći da savladate bilo koju vještinu!Danas zatvaramo prvo poglavlje iOS Akademije, ali s edukacijom ne stajemo! Naša Frontend Akademija je u punom jeku, polaznici nastavljaju s učenjem i radom na svojim vještinama, a više o Frontend Akademiji možete pročitati na našem websiteu.Obje Akademije organizirali smo u suradnji si sigurni smo kako smo napravili veliki korak za IT zajednicu. Uspjeli smo mladima pružiti priliku za dodatnim besplatnim obrazovanjem u danas vrlo traženim područjima!Frontend i iOS akademije su samo jedni od koraka koje smo napravili kako bismo obogatili našu IT zajednicu i nastavit ćemo tim tempom i dalje. Za sad je iOS akademija završena, no hoćemo li uskoro održati iOS Akademiju 2.0?No, prilika je i dalje tu! Ako studirate i htjeli biste postati dijelom hrvatske IT scene – prijavite se na studentsku praksu u Factoryju! Praksu možete odraditi u svim područjima web i mobilnog developmenta, a možete ju odraditi i od doma!Svakom studentu se prilagodimo u potpunosti, a obveze i zadaci su kreirani ovisno o predznanju i obvezama na fakultetu. Vještine poput dizajna, web i mobilnog developmenta često je teže savladati samostalno, no na Factory praksi ćete moći učiti upravo od vaših mentora.Ako ste spremni napraviti sljedeći korak u vašoj karijeri ili ako imate bilo kakvih pitanja vezanih za studentsku praksu, iOS ili Frontend akademiju – uvijek se možete obratiti našem HR uredu na