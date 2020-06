izbora

istaknutim ženama

političkom životu

kandidirati

Žana Gamoš

parlamentarne izbore

kroničnim manjkom

Žene imaju puno toga za reći kako u životu, tako i u politici. One su organizirane, vrijedne, brižne, a te su vrline više nego dobrodošle u politici. Politika ne smije biti svijet rezerviran za muškarce! Ako je suditi prema dosad viđenom ne bi me iznenadilo da budem jedna od rijetkih, ako ne i jedina žena na listama na predstojećim izborima u našoj izbornoj jedinici. Slavonija i Osijek zaslužuju svoju zastupnicu u Saboru!

prvi pogled odudaraju

kvalitetan život

Svima su puna usta obitelji, a zapravo se malo tko bavi svakodnevnim životnim problemima prosječne obitelji. Uhvatili smo užurbani korak modernog života razvijenih zemalja, ali zato debelo kasnimo s brojnim rješenjima koja su potrebna za tu utrku. Tu prije svega mislim na kvalitetan i dostojanstven život u svakom razdoblju našeg života. Kvalitetna skrb o našim najstarijima kod nas je tek u povojima. Kome povjeriti skrb o roditeljima koji više ne mogu biti sami? Kako im osigurati kvalitetno vrijeme dok sam na poslu? Kakav dom odabrati? Kolike su liste čekanja na kvalitetan smještaj? Sve su to pitanja s kojima se susreću brojne obitelji. Primjera radi, u Osijeku 2100 osoba čeka svoje mjesto u domu za umirovljenike. To čekanje traje od 5 do 9 godina. Nažalost, mnogi slobodno mjesto niti ne dožive.

povećanju

Problem koji muči gotovo svaki peti par u Hrvatskoj je neplodnost, a demografska slika nam je i bez njega poprilično loša. Ono što se može učiniti kako bi olakšali i dali podršku svim parovima koji žele biti mama i tata je potpuno financiranje postupka medicinski potpomognute oplodnje od strane države. Potpuna financijska podrška podrazumijeva troškove samog postupka, lijekova i protokola za stimulaciju, putne i smještajne troškove.

radost obiteljskog života

posvojili dijete

dugotrajan i kompliciran

djece odrasle u domovima

Posljednja tema na koju se svakako želim fokusirati ne tiče se nužno obitelji, ali svakako osigurava kvalitetan život zbog stalne ponude poslova te visokih primanja koje nudi. IT sektor svojevrsna je industrijska revolucija i samim time rastuća gospodarska grana, no mislim da kod nas još uvijek nije dovoljno iskorištena. IT sektoru potrebne su dodatne porezne olakšice, ali i pokretanje specijaliziranih studija kako bi se osigurao stalan priljev kvalitetne radne snage.

man's world

Povodom nadolazećihi obvezi o 40% udjela podzastupljenog spola na listama razgovaramo svodećih stranaka u gradu Osijeku koje se namjeravajuZamjenica gradonačelnika Osijeka,, najavila je izlazak na predstojeće. Na taj se potez, kako sama navodi, odlučila i dobrim dijelom jer je isprovociranažena u politici.Teme kojima se želi posvetiti već naod onih kojima je ispunjen politički i medijski prostor -umirovljenika, medicinski potpomognuta oplodnja, posvajanje i udomljavanje te IT sektor.Rješenje vidim ubroja smještajnih jedinica na način da se investira u inovativne stambene oblike i oblike skrbi izvan obitelji. Takva su rješenja kod nas još nedovoljno raširena, a među njih spadaju manje stambene jedinice koje se grade u neposrednoj blizini postojećih domova te organizirani cjelodnevni boravak kao oblik skrbi koji starijima omogućava ostanak uz svoje najmilije, ali uz pomoć trećih osoba koje o njima brinu dok je obitelj na radnom mjestu.Kako bi uživali, brojni bi parovi rado. No, svi znamo koliko je taj proces kod nasi koliko djece u konačnici svoju punoljetnost dočeka u domovima za nezbrinutu djecu. Zakonskim izmjenama postupak posvojenja nužno je olakšati i ubrzati na obostranu korist djece i njihovih budućih roditelja.Tu dolazim do još jedne teme kojoj se želim posvetiti, a koja se tiče upravo ove osjetljive skupine našeg društva -za nezbrinutu djecu. Vjerojatno malo ljudi zna da su djeca odrasla u domovima, nakon što napune 18 godina, prepuštena sama sebi. Dobnu granicu za ostanak u domu apsolutno treba pomaknuti na 21 godinu, odnosno 25 za studente.Hoće li na kraju uistinu biti, ostaje nam vidjeti nakon 5. srpnja.