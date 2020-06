država

Četvrtim ovogodišnjim natječajemnudi u zakupna lokacijama ui drugim gradovima. Uz to što se prostori nalaze na atraktivnim lokacijama, pristupačne su i početne cijene zakupa oglašene Javnim pozivom. Tako je početna cijenaza prostranih 95 m2 u Dalmatinskoj ulici u Zagrebu, dok je u Gajevoj ulici početnih 33 kn/m2 za 160 četvornih metara poslovnog prostora.Od ukupno 28 oglašenih poslovnih prostora u 5 hrvatskih gradova, 20 ih je ponuđeno u Zagrebu, a lokacijom atraktivniji nalaze se u Bauerovoj, Dalmatinskoj, Ilici, Gajevoj i Jurišićevoj ulici. U Splitu su oglašena 4 poslovna prostora, a kvadraturom najveći, od 364 m2, nalazi se u Ruđera Boškovića 21, dok su u Osijeku oglašenakoji se nalaze uu centru Osijeka kod Hrvatskog narodnog kazališta i osječke katedrale.Na natječaju mogu sudjelovati pravne osobe tekoje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost. Početni iznosi mjesečnih zakupnina kreću se od oko 501 kn do cca 21.660 kn. Ponuđeni su prostori raznih veličina od kojih su prostraniji u Zagrebu i Splitu veličine 160 m2 i 364 m2, kvadraturom najmanji su u Osijeku i Rijeci veličine. Ugovor o zakupu sklapa se na rok ods onim ponuditeljem koji je ispunio uvjete natječaja i ponudio najviši iznos zakupnine.Podsjećamo, prostori se u zakup daju u „“ pa svi ponuditelji koji su zainteresirani za podnošenje ponuda u periodu 17. – 23. lipnja 2020. prostore mogu i pogledati prema rasporedu objavljenom u Javnom pozivu za zakup poslovnih prostora 4/20 gdje su navedeni i detaljni uvjeti natječaja.Natječaj traje do 29. lipnja 2020. do 12:00 sati, do kada ponuditelji trebaju dostaviti ponude za zakup prostora na adresu: DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Planinska 1, Zagreb. Pristigle ponude javno će se otvarati sat vremena kasnije u prostorijama Ministarstva državne imovine. Popis prostora za zakup s fotografijama i opisom nalaze se na linku: Javni poziv za zakup poslovnih prostora 4/20 S obzirom na popuštanje epidemioloških mjera i mogućnosti odgovornog okupljanja, zakupnici mogu razgledati nekretnine koje država nudi ovim natječajem te ujedno očekujemo i ponude od zakupaca koji u korona vremenima vide i priliku za poslovanje.