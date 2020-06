Novi vizuali

Grada Osijeka i Policijske uprave Osječko-baranjske

Trgu Lavoslava Ružičke

Boris Piližota

Kroz Sporazum o zajedničkoj suradnji i financiranju preventivnih projekta, Grad Osijek odnosno Vijeće za prevenciju i Policijska uprava Osječko-baranjska surađuju na različitim projektima koji su usmjereni na prevenciju kriminaliteta i drugih oblika asocijalnih ponašanja, s naglaskom na prevenciju zlouporabe sredstava ovisnosti – alkohola, droga, kocke i ovisnosti o društvenim mrežama. Također, riječ je i o projektima prevencije svih oblika nasilja, prevencije počinjenja kaznenih djela i prekršaja, a posebna pozornost usmjerena je i na sigurnost u cestovnom prometu.

Darijo Premec

Statistički podaci govore – za promet, da je došlo do smanjenja broja prometnih nesreća, posebice s najtežim posljedicama, a na području grada Osijeka, u zadnja tri mjeseca u prometu nije bilo smrtno stradalih osoba. Što se tiče vandalizma, nasilja među mladima i oštećenja objekata, također dolazi do smanjenja broja. Imali smo jedno zajedničko kriminalističko istraživanje vezano uz oštećenja fasada na zgradama i obiteljskim kućama na području Sjenjaka i to je razriješeno. Možemo reći da su ovi naši preventivni projekti urodili plodom.

Ovo su projekti u kojima nije u prvom planu iznos sufinanciranja već značaj dugogodišnje suradnje Grada Osijeka i Policijske uprave, kao i rezultati koji su, statistički, među najboljima. Preventivno djelovanje nastavit ćemo i dalje zbog važnosti za našu zajednicu i za naše građane.

Tekst i foto: Osijek.hr

preventivno-edukativnih materijala nastalih u suradnjipredstavljeni su na, ispred zgrade Policijske uprave. Naime, Grad Osijek i Policijska uprava Osječko-baranjska već dugi niz godina surađuju na području prevencije, a važnost takvog djelovanja potvrdio je i zamjenik gradonačelnika– kazao je zamjenik gradonačelnika Boris Piližota.Podsjetimo, neki od preventivnih projekata lokalnog i nacionalnog značenja su projekti:Legiranje, ne drogiranje; Biciklirajmo biciklističkom; Sigurnost u cestovnom prometu; Alkohol, vandalizam i nasilje među mladima; Živim život bez nasilja; Budi navijač, a ne razbijač; Stop trgovanju ljudima; Zajedno protiv govora mržnje; Zajedno u zaštiti osobne imovine; Manje oružja, manje tragedija – a na predstavljenim novim vizualima istaknuto je znakovlje Grada Osijeka, Vijeća za prevenciju Grada Osijeka i Policijske uprave Osječko-baranjske.Zamjenik načelnika Policijske upravenaglasio je kako je cilj Osječko-baranjske policijske uprave preventivnim načinom i pristupom osigurati da građani žive u sigurnom gradu.– rekao je zamjenik načelnika Policijske uprave Osječko-baranjske Darijo Premec.Novi vizuali bit će, osim tijekom provođenja samih projekata, korišteni i tijekom svih važnijih događanja i manifestacija na području grada Osijeka te tako podsjećati građane na važnost zajedničkog djelovanja.– zaključio je zamjenik gradonačelnika.