Tekst: Osijek031.com

Polaganjem testa iznadanas u 9 sati započela je ovogodišnjaZa polaganje mature prijavljeno je više odkoje će nadzirati oko, a kao što je dobro poznato, ovogodišnja državna matura održava se uzbog pandemije koronavirusa. Između ostalog, bit će izostavljeni sadržaji iz drugog polugodišta ove školske godine.Prema kalendaru ispita kojeg je objavio, ljetni termin ispita državne mature traje, i to u dva bloka - prvikada će se polagati obvezni predmeti, tekada će se polagati izborni predmeti.Ispit iz hrvatskog jezika sastoji se iz dva dijela -. Danas u 9 sati započelo je pisanje ispita iz hrvatskog jezika na A razini, a sutra (utorak, 9. lipnja) će se pisati test iz hrvatskog jezika na B razini. Esej na A razini maturanti će pisati 10. lipnja, a na B razini 12. lipnja, također s početkom u 9 sati.Drugi ispitni tjedan započinje testovima iz materinskih jezika nacionalnih manjina -koji će maturanti pisati us početkom u 9 sati. Istog dana u 14 sati maturanti će polagati ispit iz grčkog jezika, dok će uu 9 sati pisati esej iz materinskih jezika nacionalnih manjina, a u 14 sati ispit iz latinskog jezika i na A ili B razini.Ispiti iz stranih jezika započinju upolaganjem njemačkog u 9 sati i španjolskog jezika u 14 sati na obje razine.Ispit iz engleskog jezika na A razini na rasporedu je uu 9 sati, dok će se u 14 sati polagati francuski jezik na obje razine. Engleski jezik na B razini maturanti će polagati uu 9 sati, a istog dana u 14 sati polagat će talijanski jezik na obje razine.Obvezni predmeti na maturi završit će se polaganjem ispita iz matematike u utorakna A razini i una B razini.Drugi ispitni blok mature s izbornim predmetima započet će uispitima iz fizike u 9 sati i glazbene umjetnosti u 14 sati, a umaturanti će polagati ispite iz psihologije (9 sati) i logike (14 sati).Zadnji tjedan mature započinje uispitima iz biologije u 9 sati i filozofije u 14 sati. Dan kasnije, umaturanti će polagati likovnu umjetnost u 9 sati i geografiju u 14 sati, a ukemiju (9 sati) i sociologiju (14 sati).Politika i gospodarstvo polažu se uu 9 sati, etika i vjeronauk u 14 sati, dok će umaturanti polagati informatiku (9 sati) i povijest (14 sati).Rezultati ispita bit će objavljenirok za prigovore traje do, a konačni rezultati bit će objavljeniMaturanti će svjedodžbe dobiti