Zoran Đuroković

izgradnje sustava javne vodoopskrbe i odvodnje

Ernestinovo, Lovas, Donja Motičina, Drenovci, Vrbanja, Pleternica, Đakovo, Satnica Đakovačka, Vladislavci, Vuka, Erdut i Dalj

98 milijuna kuna

32,5 milijuna kuna

Tomislav Ćorić

Ivan Anušić

Vrijednost potpisanih ugovora samo za područje Osječko-baranjske županije je 39 milijuna kuna. Ogromna su ulaganja, vrijedna milijarde kuna, koja su zadnjih godina uložena u infrastrukturu na području naše županije. Tim projektima i investicijama možemo biti više nego zadovoljni, a znamo da se realiziraju sredstvima iz fondova EU i državnog proračuna RH. Naravno, nastavljamo i dalje nadograđivati naše sustave i projekte te vjerujem da ćemo uskoro imati izgrađene sustave vodoopskrbe i odvodnje u svim naseljima Osječko-baranjske županije

35 kilometara

No, to nisu jedini projekti koje će građani izravno osjetiti. U ovom trenutku imamo 1,6 milijardu kuna vrijedne projekte u provedbi u sedam aglomeracija na ovom području, i to uz potporu EU s prosječno 70 posto financiranja. Ako zbrojimo sva ulaganja, s ulaganjima u zaštitu od poplava, dolazimo do iznosa od dvije milijarde kuna

Đakovačkoj Satnici i Lovasu

300 milijuna kuna

14 milijuna kuna

Tomislav Ćorić

Tekst: Osijek031.com

Foto: OBZ.hr

Generalni direktor Hrvatskih vodapotpisao je jučer ugovore za projektes predstavnicima vodnogospodarskih i komunalnih tvrtki iz osam slavonskih općina i gradova;Ukupna vrijednost tih projekata iznosibez PDV-a, a u 2020. godini Hrvatske vode osigurale suza izgradnju sustava javne vodoopskrbe i odvodnje navedenih područja.Svečanom potpisivanju ugovora nazočili su ministar zaštite okoliša i energetike, župan Osječko-baranjske županijete čelnici gradova i općina u kojima se provode investicije.“, izjavio je Anušić.Zoran Đuroković istaknuo je kako su u ovih osam projekata osigurana sredstva zanove vodoopskrbne mreže i 20 kilometara novih kanalizacijskih kolektora. Za građane to konkretno znači da će, na primjer, stanovnici Vrbanje i Drenovaca konačno početi piti vodi iz Sikirevaca, a ne vodu u kojoj je prijetnja arsena. Odvodnja u Đakovačkoj Satnici riješit će se priključenjem na sustav pročišćavanja otpadnih voda u Đakovu, u Ernestinovu će se izmijeniti stare azbestne cijevi, a u Donju Motičinu stići će kvalitetna voda iz Našica.“, rekao je Đuroković.Projekti se već rade na vinkovačkom području i u, a svi poslovi će biti okončani u roku godinu-dvije. Priprema se i nova aglomeracija za općine Vuka, Vladislavci i Ernestinovo, projekt vrijedan, a osiguran je novac () za studiju izvodljivosti i projektiranja.Ministarje čestitao čelnicima općina i gradova i komunalnih tvrtki na potpisu ugovora dodavši da se u narednom razdoblju nastavljaju projekti koji su izuzetno važni za građane tih općina i gradova jer donose poboljšanje uvjeta života stanovnika. U ovom trenutku u različitim fazama pripreme i realizacije su projekti u vrijednosti 24 milijarde kuna koji će biti završeni do kraja 2023. godine, što će se odraziti i na aktivnosti građevinskog sektora i povećanje zaposlenosti.