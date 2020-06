Južnoj obilaznici grada

u smjeru Bizovca

kamion s prikolicom

nije uvjerio

marke Peugeot

udario u zaštitnu ogradu

Dubrovačkoj ulici 17 a

mopeda na pješaka

nema obilježenog pješačkog prijelaza

nije se zaustavio

Tekst: PU osječko-baranjska

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

Jučer, 5. lipnja, oko 6,45 sati, naOsijeka, na sjevernoj traci iz smjera Osijekadošlo je do prometne nesreće u kojoj je sudjelovao, na način da se kretao desnom kolničkom trakom. U jednom trenutku započeo je radnju prestrojavanja u lijevu prometnu traku, a da se prethodnoda se po istoj kreće sobni automobil, zlatne boje, osječkih registarskih oznaka s kojim je upravljao 32-godišnji hrvatski državljanin iz Tenja.S ciljem izbjegavanja kontakta osobnog i teretnog automobila vozač osobnog automobila je naglo skrenu u lijevo te svojim automobilomkoja dijeli prometne trake za kretanje vozila iz suprotnog smjera. Vozač teretnog automobila napustio je mjesto prometne nesreće bez zaustavljanja.Ovim putem pozivaju svjedoke prometne nesreće kao i sve građane koji imaju saznanja koja bi mogla dovesti do pronalaska teretnog vozila i vozača koji je napustio mjesto događaja prometne nesreće da se javi policiji putem telefona na broj 192 ili osobno pristupe njima najbližoj Policijskoj postaji.Istog dana, oko 10,50 sati, u Osijeku, u, dogodila se prometna nesreća nalet. Do prometne nesreće došlo je na način da je pješakinja 85-godišnja hrvatska državljanka iz Osijeka na mjestu gdjeprelazila kolnik te u jednom trenutku na pješakinju je s desne strane naletio skuter.Vozač skuterana mjestu prometne nesreće niti je pomogao pješakinji. Ozlijeđena 85-godišnja pješakinja prevezena je u Klinički bolnički centar Osijek gdje joj je pružena liječnička pomoć te su joj konstatirane lake tjelesne ozlijede.Ovim putem pozivaju svjedoke prometne nesreće kao i sve građane koji imaju saznanja koja bi mogla dovesti do pronalaska mopeda i vozača skutera da se jave policiji putem telefona na broj 192 ili osobno pristupe njima najbližoj Policijskoj postaji.