Ivan Anušić

humanitarni turnir

najbolje hrvatske tenisačice i tenisače

Vekić i Osječko-baranjske županije

Hrvatskog teniskog saveza

Gorana Ivaniševića i Ive Majoli

važnost održavanja

COVID-19 i pomoći KBC-u Osijek

Donna Vekić sportski je ambasador Osječko-baranjske županije već tri godine, a to se vidi i kroz njen angažman kroz ovaj turnir. Vidljivost Osječko-baranjske županije i naše turističke ponude je ključna, a sve to će Hrvatska i svijet moći vidjeti prvenstveno kroz iskustvo igrača koji su danas ovdje

izrazila želju

bez gledatelja

Tekst: Osijek031.com

Foto: OBZ.hr

Osječko-baranjski županprimio je danas sudionike turnira Hrvatski Premier Tenis koji se održava u Osijeku od četvrtka do nedjelje.Četverodnevniokupio je u Osijekuu organizaciji obiteljite uz pokroviteljstvo. Svi sudionici turnira, uključujući trenutno najbolje hrvatske tenisače, teniske legende poputi mlade tenisače Osijeka, posjetili su zgradu Osječko-baranjske županije.Obraćajući se tenisačima, župan je naglasioovakvih događaja, osobito u današnjim okolnostima iz više razloga: humanitarnog karaktera, povratka sportskih događaja i turističke promocije županije. Anušić je istaknuo kako danas u Osječko-baranjskoj županiji imamo sve najbolje tenisače od samostalnosti Republike Hrvatske do danas te se zahvalio svima, osobito tenisačicama i tenisačima, koji će ovdje igrati turnir čiji će prihod ići za potrebe pronalaska cjepiva protiv. Oni će ujedno iskoristiti ovu prigodu da promoviraju zdrav život, sport i Osječko-baranjsku županiju“, istaknuo je župan.Donna Vekić, organizatorica turnira, ujedno i ambasadorica Osječko-baranjske županije, naglasila je kako je ponosna što su se svi najbolji hrvatski tenisači odazvali njezinom pozivu i došli u Osijek. Donna jeda sportaše posluži dobro vrijeme kako bi se svi mečevi mogli održati u što ljepšem ozračju, obećavši im četiri nezaboravna dana u OBŽ-u.Turnir Hrvatski Premier Tenis započeo je jučer, 4. lipnja, a trajati će do nedjelje 7. lipnja. Radi trenutne situacije, svi sudionici igrati će tenis, no cijeli događaj je medijski popraćen i prenosi se na Internet platformama, dok će finale u nedjelju prenositi HRT 2.