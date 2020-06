Osijeka, Belišća, Đakova, Belog Manastira i Našica

Kreditiranje energetske obnove višestambenih zgrada

21.000.000,00 kuna

2.000.000,00 kuna

povoljnih kreditnih sredstava

smanjenje troškova

64 višestambene zgrade

20.421.768,00 kuna

2.103.442,10 kuna

1.000.666,63 kune

52 višestambene zgrade

sedam višestambenih zgrada

dvije zgrade

Trgu Slobode 33

24 zgrade

"Energetska obnova višestambenih zgrada

pomaže građanima

Tekst i foto: OBZ.hr

Osječko-baranjska županija od 2017. godine na područjuprovodi projekt "". Projekt se provodio u obliku osiguravanja sufinanciranja kreditnog potencijala u iznosu odkoji plasiraju poslovne banke iz svojih vlastitih sredstava s kamatnom stopom najviše do 5 % za cijelo vrijeme trajanja kredita, na rok otplate kredita do 10 godina. Najniži iznos kredita je 20.000,00 kuna, a najviši iznos kredita jeProjektom je suvlasnicima višestambenih zgrada omogućeno ishođenjeza energetsku obnovu zgrada teza grijanje i hlađenje. Osječko-baranjska županija, koja je inicirala ovaj program, subvencionira kamatu s 2 %, a u dodatnu subvenciju kamate uključili su se gradovi Beli Manastir s 2 % te Belišće, Đakovo, Našice i Osijek s po 1 %.U ovom programu do 2020. godine projekt energetske obnove odobren je zas područja Osječko-baranjske županije, a svi projekti su u realizaciji. Ukupan iznos odobrenih kredita iznosi, a iznos koji Osječko-baranjska županija treba izdvojiti tijekom narednih 10 godina za subvenciju kamate je. Gradovi uključeni u ovaj projekt izdvojit ćePutem ovog programa građani su mogli obnoviti vanjsku ovojnicu, krovište, vanjsku stolariju, postaviti energetski učinkovitu unutarnju rasvjetu, ali i obnoviti unutarnje dijelove zgrade i postaviti dizalo u zgradama u kojima istoga nema ili obnoviti dotrajalo.Na području Grada Osijeka obnovljene su, kako slijedi: Vijenac Jakova Gotovca 14, Opatijska 26c, 27, 29, 31, 34, 36 i 38, Vijenac Ivana Česmičkog 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13 i 16, Ivana Gorana Kovačića 1, 1a i 3, 15 i 17, Srijemska 132 i 151, Vijenac Paje Kolarića 8 i 9, Bosutska 17, Biševska 4, 10, 20, 24, 26 i 27, Vijenac Josipa Kozarca 3 i 6, Prolaz Lorenza Jägera 1, Kralja Petra Svačića 2a i 4, Vijenac Ivana Meštrovića 15, 17, 20, 22 i 27, Zadarska 21, Vijenac Ljube Babića 3, Vijenac Petrove gore 2, Trg Slobode 7, Trg Lava Mirskog 12, Medulinska 1, 3, 6 i 8, Kolodvorska 115 te Drinska 10d.Na području Grada Đakova odobrena je obnovana Vijencu Kardinala A. Stepinca na brojevima 2, 3, 6, 7, 20, 22 i 24.Na području Grada Belišća odobrena je obnova: Park A. Hofmanna 1a - 1b, Trg A. Starčevića 13,14,15,16,17 i 17, te Trg Ante Starčevića 5.Na području Grada Belog Manastira obnavlja se zgrada na, a području Grada Našica zgrade Radnička ulica 2 (Markovac Našički) i Vinogradska 2 (Našice).Od navedenih zgrada,su sudjelovale i u Pozivu na dostavu projektnih prijedloga" Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja te su im projekti odobreni. Iznos koji su suvlasnici zgrada trebali sami osigurati iz sredstava, osigurali su preko projekta Osječko-baranjske županije, pa će po povoljnijim uvjetima energetski obnoviti svoje zgrade.Ovo je još jedna potvrda da projekt "Kreditiranje energetske obnove višestambenih zgrada"da, uz manje troškova obnove svoje zgrade, smanje svoje račune kao primarni cilj, stvore kvalitetnije i ugodnije uvjete za život u svojim stanovima, što također doprinosi urednoj i lijepoj vizuri gradova u kojima žive.