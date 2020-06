Zavod za stanovanje

najvećih upravitelja

Bojan Bodražić

povećao

povezan s korisnicima, suvlasnicima

odgovorno i strpljivo

dvije smjene

Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

sanirano 15 ravnih i šest kosih krovova

web stranica

Facebook i YouTube kanal

video vijesti i mjesečni prilozi

Tekst: Radio Osijek/Osijek031.com

Foto: Osijek031.com

jedan je odu RH i daleko najveći u Slavoniji. Ljudi su ih prepoznali kao odgovornu tvrtku, tako da se svake godine povećava broj kvadrata kojima upravljaju, izjavio je u razgovoru za Radio Osijek direktor ZavodaTijekom korona krize broj zgrada u njihovom portfeljuse za pet do šest, a očekuje ih se još do kraja godine. I tijekom krize Zavod je bio dobrozgrada kojima Zavod upravlja, koji suodradili velik posao. Radilo se u, čak i od kuće, a za razliku od većine drugih djelatnosti građevina nije u potpunosti stala, pa se radilo i na pročeljima i na krovovima zgrada.Što se tiče natječaja za energetsku obnovu putem, on je u više navrata odgađan i još se ne zna kada će biti raspisan sljedeći natječaj. Kada je o prošlom ciklusu riječ, Bodražić ističe da su imali rekorde u vrijednosti radova, a tu posebice ističe obnovu krovova.Naime, tijekom 2019. na zgradama koje su na upravljanju Zavoda kompletno jesredstvima iz zajedničke pričuve i preko kreditnih linija čija je ukupna vrijednost oko dva milijuna kuna. Trenutačno se rade ili su naručeni radovi za 12 dotrajalih krovova, dok je u fazi ugovaranja još 12 predmeta sanacije krovova koji su u različitim fazama pripreme. U Zavodu očekuju da će ulaganja u sanaciju krovova u 2020. biti još veća nego prošle godine.U narednom razdoblju poseban naglasak stavit će se na informatizaciju. Bodražić posebno ističe informatizaciju tvrtke koja omogućuje korisnicima uvid u sve što Zavod radi. Redizajnirana je, pokrenut je, rade sekako bi korisnici mogli vidjeti kako teku aktualni radovi. Novo je to štoo je otvorena mogućnost ocjenjivanja izvođača te uvid u stanje pričuve putem weba na kojem postoji dnevni unos podataka - može se pratiti stanje pričuve, specifikacija troškova, zaduženja, uplate kao i financijska rekapitulacija zgrada.Ono što također slijedi su obilasci zgrada čim to uvjeti dopuste jer se radi godišnji Plan i program upravljanja svim višestambenim zgradama kojima upravlja Zavod, a sljedeće veliko naselje u koje će se ići je Jug II.