U kamp se mogu uključiti djeca od navršenih 5 godina starosti i to:

Aktivnosti u kampu će uključivati sljedeće:

Kamp kreće već 23. lipnja i trajat će čak 4 tjedna:

400,00 HRK

650,00 HRK

radionice, prijevoz i ulaznice za bazene te obroci

ograničen

099 5364 753

Nagradna igra

Portal Osijek031.com

1x1 besplatnu kotizaciju za poludnevni boravak na Sportskom ljetu na Sokolu

"Osijek031 moje dijete vodi na Sportsko ljeto na Sokolu!"

su pred vratima, ana puna dva mjeseca bit će iza nas. Što s klincima tada i kako popuniti slobodno vrijeme? Odgovor na to je –Sportsko ljeto na Sokolu jeza djecu, a provodit će se u sportskom objektu(Kralja Zvonimira 5) i to u varijanti(do 12.00h) i(do 15.00h).- predškolci: 5 do 7 godina- školarci: 8 do 12 godina- sportske aktivnosti: gimnastika, plivanje, rolanje, nogomet- sportske igre na otvorenom te potrage za blagom- kreativne radionice i drugi animacijski sadržaji- objed (užina / ručak)- Tjedan 1: 23. - 27. lipnja 2020. godine- Tjedan 2: 29. lipnja - 03. srpnja 2020. godine- Tjedan 3: 06. - 10. srpnja 2020. godine- Tjedan 4: 13. - 17. srpnja 2020. godineKotizacija za 1 tjedan boravka u kampu iznosi(poludnevni boravak) ili(cjelodnevni boravak s ručkom). U cijenu kotizacije su uključeni svi materijali zaBroj mjesta u kampu je, a rezervacije je moguće napraviti već danas na broj telefona(poziv/SMS/Viber/WhatsApp) ili putem obrasca za prijavu:Više informacija o Sportskom ljetu na Sokolu pronađite na web stranici GD Osijek – Žita poklanjavjernim korisnicima portala.Sudjelovati možete:ispunjavanjem obrasca ispod i klikom na gumb "" na vrhu ovog člankau Facebook komentar, par centimetara ispod, upišite