nestabilno vrijeme

nastavlja i dalje

pretežno oblačno

24°C

žuto

narančasto

Hrvatsku

kišu i grmljavinu

22°C

razvedravanje

do 22 do 26°C

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031/DHMZ

Već nas nekoliko dana pratiuz malo kiše, malo sunca. No, takvo vrijeme seDanas će prevladavatisa sunčanim razdobljima. Uz dnevnu temperaturu dopuhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar.DHMZ je za sutra izdao, odnosnoupozorenje za cijelu. Bit će pretežno oblačno uz. Dnevna temperatura douz slab do umjeren južni vjetar.Prognostičari za vikend najavljuju. Prevladavat će vedro vrijeme s povremenim oblačnim razdobljima.Dnevna temperatura