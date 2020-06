Igor Delač

Iako sam svoj novi album najavljivao za kraj svibnja, zbog svega što nam se posljednjih mjeseci dogodilo prisiljen sam to odgoditi za jesen. Do tada slušajte i pjevušite moj novi singl „Nikad nije kasno“. Siguran sam da će Vas razveseliti i unijeti bar malu dozu optimizma u Vaše živote. U ovakvim trenutcima pozitiva i optimizam su nam stvarno najpotrebniji. Zato ostanite pozitivni, vjerujte u sebe i slijedite svoje snove. Budite uporni i ne gubite nadu, jer samo tako nikad nije kasno da postignete ono što želite. Moja glazbena karijera u posljednje dvije godine za to je najbolja potvrda.

Siguran sam da će i ova pjesma vrlo brzo pronaći put do srca slušatelja i da će biti rado emitirana u radijskom eteru. Upravo zato što je pozitivna i širi optimizam. Vjerujem da će biti odlično prihvaćena kod mnogobrojne i šarolike publike. Kako bi rekli, od 7 do 77 godina. Ja sam po prirodi vječiti optimist i ovom pjesmom taj optimizam želim prenijeti na sve ljude dobre volje. Samo pozitiva i optimizam može nam dati snagu da nakon što „udarimo u zid i shvatimo da više nemamo kud“, krenemo dalje i slijedimo svoje snove. Zato budite zdravi, sretni, vesel i nemojte nikad prestati sanjati, jer nebo uvijek hrabre nagradi

Tekst: SOLARIS.media

Foto: Tomislav Šilovinac

je objavio svoj novi singl „“ i namjerno zarazio brojne slušatelje. To je toliko „zarazna“ pjesma da već nakon prvog slušanja "" i više se ne može izbaciti iz glave. Za sve one koji se zaraze ovom pjesmom nema lijeka, niti cjepiva. Jedino im preostaje da cijelo vrijeme pjevaju "" i da za to krive Igora koji ih je zarazio svojim novim hitom.pjesma već u imenu nosi snažnu i univerzalnu poruku. Autori glazbe i teksta su Igorovi dokazano uspješni suradnici(HitFactory), dok aranžman i vrhunsku glazbenu produkciju potpisujePandemija korona virusa poremetila je život na cijelom planetu, pa je tako poremetila i Igorove planove o skoroj objavi albuma.“ – rekao nam je Igor Delač.Igor Delač je u zadnje dvije godine pjesmama u pop izričaju napravio značajan iskorak i u kratko vrijeme zavladao vrhovima top lista. Svi njegovi singlovi zasjeli su na 1. mjesto službene nacionalne top liste HR top 40, a nekima je to uspjelo već u prvom tjednu emitiranja, što je prava rijetkost. „“ Igorov je 7. singl po redu od koga puno očekuje i u kojega polaže velike nade.“ - poručuje Igor Delač.