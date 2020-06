Nova organizacija rada u KBC-u Osijek

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

nakondovela je do pojačanog pritiska pacijenata, rekao je v.d. zamjenika ravnatelja za kvalitetu KBC-a Osijek doc.dr.gostujući u programu Radio Osijeka Popuštanje mjera sve se više, no srećomse velike gužve u čekaonicama jer se KBC drugačije organizirao kod prijema pacijenata. Broj pacijenata u posljednjih je nekoliko dana dostigao razinu od prije izbijanja korona krize.Napravljena jei sve ordinacije koje trebaju raditi dodatno rade tijekom cijelog dana, i prije i poslijepodne, pa čak i subotom. Zaostaci se nadoknađuju, a liste čekanjaSlična je situacija i s, s time da je dio operacijskih dvorana biojer je bio rezerviran za. Od danas su objeponovno otvorene i rade normalnim kapacitetom. Time se ujedno oslobađa dio operacijskih dvorana za ostale kirurške grane. Još jedna: pri kraju je renoviranje operacijskih dvorana na, tako da će one u narednih 15-20 dana biti potpuno obnovljene i s novom opremom.Inače, unatoč povećanju broja pacijenata, u bolnici se provode sve. Pacijenti imaju puno razumijevanje za sadašnje stanje kada se još uvijek moraju poštovati epidemiološke mjere koje podrazumijevaju određen broj pacijenata, dezinfekciju prostora i uređaja. Pacijenti nastoje poštivati dogovoreni termini pregleda i rada u ambulantama te znaju da trebaju doći u točno određeno vrijeme na točno određene lokacije i s time do sadaNajveći pritisak je na, dakle rendgeni, CT i magnetska rezonanca. Radiolozi su se složili s dodatnim radom tako da oba CT-a, rade čak i subotom kako bi se nadoknadili zaostaci. U tijeku je nabava novog, najmodernijeg CT uređaja kojim će se, osim nadoknađivanja zaostataka, moći raditi i neke pretrage koje se do sada nisu mogle raditi u KBC-u.Inače, tijekom pandemije obnovljen je iu Bizovcu. Tehnički nadzor je obavljen, pa Odjel s današnjim danom ponovno započinje s radom. Sredstva zza obnovu osigurala je sama bolnica.