Tekst: Osijek031.com

Foto: pixabay.com/ilustracija

Kako, hrvatske granice, kao i granice drugih europskih država, postupno seTko sve može ući u Hrvatsku i kako, ali i u koje zemlje mogu otputovati naši građani, kakvo je stanje na granicama te u zračnim lukama i što činiti da prelazak prođe što brže, pitanja su na koja je odgovarao voditelj Službe za susjedne zemlje u Ministarstvu unutarnjih poslovau emisiji „“.Kufner je podsjetio da je Hrvatskaza građane Europske unije iz 10 zemalja koji mogu ući u Hrvatsku, dok građani ostalih zemalja moraju imati poseban razlog za ulazak u našu zemlju.Kufner je pojasnio i trenutni postupak na našim granicama. Prilikom dolaska na granični prijelaz, uzkoja je bila i prije pojave koronavirusa, davanje putne isprave na pregled, turisti sada moraju ostaviti i broj telefona i adresu na kojoj će boraviti u Hrvatskoj kako bi epidemiolozi u slučaju potrebe mogli stupiti s njima u kontakt.U suradnji srazvijena je aplikacijapreko koje strani putnici mogukoji sadrži podatke o mjestu kamo putuju, njihove osobne podatke, ako putuju sa suputnicima i njihove podatke, kao i neke epidemiološke podatke.Kufner je dodao kako u Hrvatskoj trenutačnona graničnim prijelazima. Na pitanje prelaska granice s, Kufner je rekao da je Hrvatskaprema Mađarskoj, ali da Mađarskaprema Hrvatskoj. No, svi građani Hrvatske i Mađarske koji žive u pograničnom području i imaju potrebu svakodnevnog prelaska granice i daljebez odlaska u karantenu ili samoizolaciju.Državna tajnica u Ministarstvu za vanjske i europske posloverekla je da je važno prilikom dolaska stranih turista da onite da imamo sve njihove podatke za vrijeme njihovog boravka radi sigurnosti naših građana i njih samih. Jednako je važno i to da kada se vraćaju kućiu karantenu, nego se slobodno mogu vratiti svojim kućama.Na pitanje što je s, dodala je kako se Austrijaprema Hrvatskoj, ali dopušta tranzit preko svog teritorija, što znači da stranci mogu mirno proći kroz Austriju i doći u Hrvatsku kao svoju krajnju destinaciju.Voditelj prometa Zračne luke Franjo Tuđmanopisao je kako trenutno funkcionira putovanje avionom. Svi putnici koji uđu u zračnu luku vidjet ćegdje piše što se od putnika očekuje i kako da se ponašaju. Na aerodromu je obavezno nošenje maski, putnici se moraju pridržavati i držanja razmaka i moraju dezinficirati ruke, no nema održavanja razmaka u zrakoplovu jer bi letenje bilo totalno neisplativo. Mjerenje temperature u ovom trenutku nije predviđeno.