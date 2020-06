od 29. do 31. svibnja

Tekst: PU osječko-baranjska

Foto: Ilustracija

U vremenu, na područjuu prometu je zaustavljeno(33 vozača osobnih automobila i 3 vozača bicikla) koji su imali nedozvoljenu prisutnost alkohola u krvi.Evidentirano jeod čega 179 prekoračenja brzine kretanja vozila, 30 nekorištenje sigurnosnog pojasa, 25 nepropisno korištenje mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, 1 upravljanje prije stjecanja prava na upravljanje, 7 upravljanje neregistriranim i tehnički neispravnim vozilom i 65 ostalih prekršaja.Najveća prisutnost alkohola utvrđena je 30. svibnja, u 21,12 sati u Beničancima, kada je u nadzoru prometa zaustavljen biciklist. Vozaču bicikla,hrvatski državljaninu iz Beničanac utvrđena je nedozvoljena koncentracija alkohola u krvi odpo kilogramu.U subotu, 30. svibnja, u 06,10 sati, u Đakovu dogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom, a počinitelj je. Brzom intervencijom policije vozač je naknadno pronađen te je utvrđeno da se radi o 20-godišnjem hrvatskom državljaninu iz Đakova, koji je upravljao osobnim automobilom. Obavljenim alkotestiranjem utvrđena je nedozvoljena koncentracija alkohola u krvi od. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 44 000 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 7 negativnih prekršajnih bodova.U nedjelju, 31. svibnja, u 02,20 sati, u Vrbici dogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom, a kod počinitelja, 22-godišnjeg hrvatskog državljanina iz Starih Mikanovaca, utvrđena je prisutnost alkohola u krvi odVozaču je određeno smještanje u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 16 500 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 4 negativna prekršajna boda.