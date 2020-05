Nacionalni stožer

ukidanju zabrane

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

svadbenih obreda i slavlja

fizičkog razmaka

korištenje maske za lice

evidencije sudionika i osoblja

Maksimalni broj sudionika na svadbenim slavljima:

Od 27. svibnja

od 15. lipnja

Od 1. srpnja

Održavanje svadbenog slavlja:

Tekst: Osijek031.com/HZJZ

Foto: Ilustracija

donio odluku ojavnih događanja i okupljanja s više od 40 ljudi.objavio je preporuke za sprječavanje zaraze bolešću COVID-19 tijekom održavanjaZa cijelo vrijeme boravka u svim prostorima, uključujući dolazak i odlazak preporučuje se održavanjeizmeđu osoba(sudionici, predstavnici vjerskih zajednica i osoblje) od 1,5 metra. Također, preporučuje seili medicinskih maski za osoblje koje poslužuje na svadbenim slavljima.Preporučuje se vođenjeradi lakšeg praćenja kontakata u slučaju eventualne pojave zaraze virusom SARS-CoV-2 pri čemu će se prikupljati osnovni podatci: ime, prezime i broj telefona.u zatvorenim prostorima do 100, a na otvorenim do 150u zatvorenim prostorima do 200, a na otvorenim do 250.u zatvorenim prostorima do 300, a na otvorenim do 500.- Prilikom pozivanja uzvanika organizatori i mladenci informiraju uzvanike o važećim mjerama i daju upute i informacije. Preporučuje se da se na svadbeno slavlje ne pozivaju uzvanici stariji od 65 godina ili oboljeli od kroničnih bolesti šećernu bolest).Detaljne upute možete pročitati ovdje