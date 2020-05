obrazovnog sustava i tržišta rada

ekonomistima

Fakultetu organizacije i informatike

najtraženije

nemaju problema

Ekonomika poduzetništva

preddiplomskoj i diplomskoj

Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu

klasičnih ekonomskih sveučilišnih studijskih programa i Ekonomike poduzetništva na FOI-ju

Ključ uspjeha studija ekonomike poduzetništva

Širok spektar poslova

Ekonomisti u poslovnoj informatici

[email protected] – podrška za pokretanje biznisa za vrijeme studiranja

[Sponzorirani članak]

Dok mnogi govore o nesrazmjeru, kao i okoji su nerijetko suficitarni na tržištu rada, na varaždinskompostoji ekonomski smjer koji obrazujeekonomiste na tržištu rada – one kojisa zapošljavanjem!naziv je sveučilišnog studijskog programa narazini na, nakon čijeg završetka polaznici stječu naziv sveučilišnog prvostupnika/ce ekonomije, odnosno magistra/ce ekonomije.No u čemu je razlika izmeđute zbog čega njegovi polaznici nemaju problema sa zapošljavanjem?Ključ uspjeha ovog studija je u vrlo uspješnom balansu ekonomskih i informatičkih znanja i poslovnih vještina!Studijski program Ekonomika poduzetništva upoznaje studente s novim ekonomskim i informatičkim spoznajama, konceptima i poslovnim modelima poduzetništva koje je utemeljeno na znanju i stvaralaštvu. Uspješni studenti imaju temeljna znanja iz ekonomskih disciplina, prava i informatike kojima mogu i znaju unaprijediti poslovne procese u organizacijama iz privatnog i javnog sektora, a odličan su preduvjet i za pokretanje vlastitog poduzetničkog pothvata.Nastavni plan i program na varaždinskom FOI-ju dodatno obogaćuje velik broj gostiju predavača iz struke. Među prvim fakultetima u Hrvatskoj, FOI se povezao s poslodavcima iz cijele Hrvatske, stoga ih danas samo u bazi stručne praske, koja je obavezan dio ovog studija, ima više od 550. Dio njih uključuje i u nastavni proces, pa tako i više od 10 puta tijekom akademske godine poslodavci održavaju tematske radionice i predavanja, kao i Sajam studentskih proizvoda kao simulaciju praktičnog poslovanja u kojoj studenti sami pribavljaju inpute za proizvodnju, organiziraju i realiziraju proizvodni proces, definiraju cjenovnu strategiju te jačaju prodajne vještine.Sve to im omogućuje stjecanje vrijednih iskustava i nezaboravnih lekcija, zbog čega ih poslodavci prepoznaju na tržištu i nude vrlo dobro plaćene startne pozicije u svojim tvrtkama.Ekonomistima FOI-ja nudi se vrlo širok i dinamičan spektar poslova. Dio njih specijalizirani su za financije (bankarski poslovi, osiguranja, platni promet, analiza..), značajan dio njih bavi se računovodstvenim poslovima u privatnom i poslovnom sektoru. Također su važan dio brzorastuće marketinške industrije, a dio njih svoje područje djelovanja pronalazi u menadžmentu, gdje se bave poslovima istraživanja u području ljudskih resursa i razvoja i ostalih konzultantskih poslova. Komercijalni poslovi zapošljavaju najviše ekonomista, a vrlo su traženi i u turizmu.Danas je pak na tržištu rada vrlo atraktivna struka ekonomista specijaliziranih za područje poslovne informatike, a tu se FOI dokazao kao vodeći fakultet u interdisciplinarnom obrazovanju ekonomista koji svoja ekonomska znanja mogu i znaju iskoristiti za uvođenje modernih rješenja primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije u poslovanju.Najviše ekonomista varaždinskog FOI-ja zapošljava se u IT sektoru, brzorastućoj grani gospodarstva, koja ne potražuje samo informatičare, već za napredno poslovanje potražuje neizostavan ekonomski kadar – koji dobro vlada osnovnim znanjima i vještinama informatičke struke!Mnogi se nakon FOI-ja odluče i na pokretanje vlastitog biznisa. FOI je iz tog razloga prije nekoliko godina pokrenuo vlastiti program podrške u osnivanju, razvoju i upravljanju vlastitog poduzetničkog pothvata - [email protected] Program nudi besplatno korištenje poslovnog prostora u Tehnološkom parku Varaždin, podršku u računovodstvenim i pravnim uslugama, stručno savjetovanje i edukaciju te spajanje s uspješnim poduzetnicima. Polaznici ovog programa na FOI-ju danas su vrlo uspješni poduzetnici, a primjere njihovih startup poduzeća možete vidjeti ovdje