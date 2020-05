Osijek

se prošle godine suočio s. Kako se taj scenarij, aktivnosti traju već mjesecima, ali sve do danaspotrebe za larvicidnim tretmanima. Zasad se čini da bi Osječani ove sezone mogli bitiveće navale letećih krvopija.Monitoring komaraca na čaku Osječko-baranjskoj županijipočeo je još u veljači, ekipe teren obilaze svakodnevno i prate pojavu ličinki. Invazija prvog vala komaraca ove je godine, srećom, izostala zbog niskog vodostaja i sušnijeg razdoblja. No, prvi je larvicidni tretman danas obavljen. „”, kaže biolog u Zavodu za javno zdravstvoZa monitoring i tretiranje komaracaprvotno je za ovu godinu u proračunu predvidio, ali je taj iznos rebalansom smanjen na. No, gradski pročelnik Upravnoga odjela za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo,kaže kako je, krene li situacija neželjenim smjerom, moguće. Usto,da su ugovorenikoji će biti provedeni na zelenom pojasu oko grada u slučaju veće najezde. Ali za aktivnosti ni sa zemlje ni iz zraka u idućih 15-ak dana nema potrebe. „”, rekao je Kristić.Iako Grad poduzima aktivnosti kako bi sezona komaraca bila što, to uvelike ovisi o drugimu Osječko-baranjskoj županiji jer se ovaj javnozdravstveni problem može riješiti jedinzbog toga što je samo šest posto poplavnih površina u županiji na području Grada Osijeka. Kristić kaže kako su zato ohrabrujući i koraci što ih Županija poduzima kako bi se borba protiv komaraca vodila zajedničkim snagama.