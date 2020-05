Toplo

nestabilno

DHMZ

žuto upozorenje

promjenjivo oblačno

kiša

18°C

promjenjivu naoblaku

19°C

djelomično sunčano vrijeme

od 19 do 21°C

kišobrani

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031/DHMZ

, alivrijeme očekuje nas kroz cijeli tjedan.Za danas,izdao jeza (skoro) cijelu Hrvatsku, pa tako i za naše područje. Prevladavat će, a tijekom poslijepodneva se očekuje. Dnevna temperatura douz slab do umjeren sjeverozapadni vjetar.Za sutra prognostičari najavljujuuz dnevnu temperaturu do, a zapuhat će slab do umjeren sjeverni vjetar.U srijedu i četvrtak očekuje nas. Dnevna temperatura u porastu -. Puhat će slab do umjeren sjeverni vjetar.U petak će nam ponovno trebati. Tmurni oblaci donijet će nam kišu i dnevnu temperaturu do 20°C.