164 uzoraka

Kliničkog bolničkog centra Osijek

nije bio pozitivan

Zavodu za javno zdravstvo OBŽ

pozitivan

malom djetetu

osma pozitivna osoba

133 osobe

110 izliječeno

jedan pacijent

smanjen

11

Tekst: OBZ.hr

Foto: Daniel Antunović/Foto-arhiv031

Odtestiranih na virus COVID-19 u zadnja 24 sata u laboratorijuni jedan, na žalost od devet testova obavljenih ujedan je bio. Riječ je oiz Gata koje je od ranije u samoizolaciji s majkom pozitivnom na koronavirus. To je veću ovom selu.Ukupan broj oboljelih na koronavirus na području Osječko-baranjske županije od početka epidemije iznosi, s tim da je do sada, 14 se nalazi na kućnom liječenju, a na liječenju u KBC-u Osijek je ostao samo(jedan je jučer upućen na kućno liječenje). Na žalost, do sada je preminulo ukupno osam osoba.Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo OBŽ u zadnja 24 sataje broj osoba u samoizolaciji, sna samo osam.