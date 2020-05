popuštanja restriktivnih mjera

Tekst: Osijek031.com

Foto: Daniel Antunović, Cacan/Foto-arhiv031

Iako je početkom tjedna došlo dovezanih uz COVID-19 te su ponovno dopuštene projekcije filmova u kinima, osječke kino dvorane ostat će do daljnjega, piše Glas Slavonije , direktorica, upozorila je na nekolikokoji priječe otvaranje kultnog osječkogNajprije, Stožer je objavionamjeru da se kina otvore i nije bilo tri tjedna za pripremu kao kod otvaranja kafićima i crkvi, a uz to, izdane preporuke su previše općenite i nije jasno mora li publika u dvorani imati maske. „“, pita se Bošnjak.I dok se ti problemi ipak mogu riješiti, osnovna prepreka za otvaranje kina je to što novih filmova na tržištu jednostavno -. Svi novi filmovi koji su uoči koronakrize bili spremni za prikazivanje u rasponu od ožujka do srpnja pomaknuti su za jesen ili sljedeću godinu, a što se revija, odnosno ciklusa filmova tiče, i na takve programe osječka publika morat će pričekati.Bošnjak dodaje i kako je i dalje otvoreno pitanjeotvaranja kina uopće u dogledno vrijeme zbog činjenice da je kinopublika u pravilu, te da je pitanje koliko bi njih uopće u kina došlo gledati filmove dok je aktualan slogan “”.Iz Kinematografa Osijek poručuju publici da njihova kino dvorananajranije do početka lipnja.Sličan odgovor stiže i iz, iz kojega kažu kako osječki multipleks utakođeruskoro otvoren. Naime, osim nedostatka filmskog sadržaja, velik je problem i to što je u trgovačkim centrima ograničenljudi koji mogu ući, pa bi se moglo dogoditi da posjetitelj kupi kino ulaznicu online, a da uopće ne može ući kroz šoping-centar do kina jer je kvota u centru popunjena i na taj način propusti ili zakasni na predstavu.U najoptimističnijoj varijanti uvjeti za otvaranje CineStara bit će omogućeni krajem lipnja.