Epidemiološke mjere

normalizira

nema nikakve dvojbe

slavonskom shopping centru

novoj vrsti shoppinga

Portanovi

veliki popusti

Dobrovoljnog darivanja krvi

subotu, 23. svibnja 2020.

Gradskog društva Crvenog križa Osijek i Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu KBC-a Osijek

Hervis šator

60%

od 10:00 do 20:00 sati

Konzuma

Exclusive Change, Müllera i frizerskog salona Simple

[Sponzorirani članak]

se poštuju, situacija se, a popusta je više nego ikada.Višeda se situacija u Osijeku polako vraća u normalu, a isto se događa i u omiljenom. Posjetitelji su se prilagodili; pridržavaju se propisanog razmaka, pranje ruku i dezinfekcija je postala nezaobilazna rutina, poštuju se upute trgovaca vezanih uz maksimalan broj kupaca u trgovinama i više ništa nije neobično. U Portanovi su nam potvrdili da se i posjetitelji i kupci pridržavaju propisanih mjera te da većih gužvi i čekanja nema. Ističu i da sa svoje strane poštuju sve mjere Stožera civilne zaštite i ostalih mjerodavnih tijela i svakodnevno poduzimaju sve što mogu da posjet i boravak ubude potpuno siguran za posjetitelje i radnike u trgovinama.Osim što konačno možemo u neophodnu kupovinu, još su stigli su iu gotovo sve trgovine pa je zadovoljstvo shoppinga još i veće.U Portanovu se od ovoga tjedna vraća i redovna akcija. Udjelatniciočekuju vas od 16 do 19 sati na starom mjestu na 2. katu Portanove.Na parkiralištu Portanove nalazi seu kojemu traje rasprodaja bicikala i ostalog asortimana s kotačima uz popuste do čakJoš trebate znati i da je u Portanovi na snazi novo radno vrijemeuz neke iznimke poput, mjenjačnicekoji će s radom započinjati dva sata ranije (od 8:00 sati) i biti otvoreni sve do 21 sat, ali uz obaveznu pauzu za dezinfekciju prostora od 13:30 do 14:30 sati, te da Portanova do daljnjega ne radi nedjeljom.Razloga za posjet Portanovi i više je nego dovoljno ali uz obavezno poštivanje svih mjera kako bi zaštitili i sebe i druge. Vidimo se u shoppingu!