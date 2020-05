Teatar to go

Tekst: Ana Šimić

Foto: Marija Feldi

u sklopu projekta "", virtualnog kluba kazališne publike, provodio učinku COVID-19 na kazališnu publiku, pod pokroviteljstvomTijekom COVID-19 protuepidemijskih mjera ljudi su nerijetko u kulturnom sadržaju tražiliKazališta su nudila atipičanza izvedbene umjetnosti koje su potpune samo uz prisutnost izvođača i publike na istom mjestu. Bilo je tu. Sada kada su mjere popustile i kada jeobjavio preporuke za rad kazališta, prividno se vraćamo uobičajenom načinu sudjelovanja u kazališnim aktivnostima. Sve to uvod je u takozvanu novu normalnost. Što nas još očekuje u njoj, pokazat će vrijeme. Ipak, Teatar to go preko ankete želi saznati kako publika vidi budućnost kazališta.donosi pitanja vezana uz doživljaj gledanja video snimki predstava, interes za kazališni online sadržaj, želju za odlaskom u kazalište tijekom 2020. godine, važnost kazališta u kriznim vremenima. Rezultati istraživanja bitni su za cijeli sektor, kako bi se uskladila ponuda kazališta i potrebe publike za koju se sve i radi. Inače, virtualni klub kazališne publike "KLAP KLAP" radi na uspostavi veze između publike i kazališta preko video sadržaja. Pokrenut je niz serija (intervjui, ankete, osvrti, najave, kvizovi) na YouTube kanalu s ciljem analize stanja i stvaranja pretpostavki za razvoj kazališne umjetnosti u simbiozi sa zajednicom. Do sada je ispred kamere bila publika te brojni kazalištarci, kao što su Areta Ćurković, Duško Modrinić, Tamara Damjanović i drugi.Anketni upitnik sa svim informacijama možete pronaći ovdje: