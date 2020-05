Osječko-baranjska županija

Tekst i foto: OBZ.hr

je osnivačkoji zdravstvene djelatnosti obavljaju na ukupnodiljem županije, a zapošljavaju ukupno(535 zdravstvenih i 125 nezdravstvenih djelatnika).U cilju ukupnogovog segmenta zdravstva te osiguranja jednake razine dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite na području cijele županije, pokrenut je postupak njihovih statusnih promjena, a danas (19. svibnja 2020. godine) članovi Kolegija župana Osječko-baranjske županije razmatrali su Nacrt odluke kojom bi se domovi zdravljatrebali pripojiti. Nacrt je podržan te će ga županpredložiti vijećnicima Županijske skupštine na narednoj sjednici.Povod za ove promjene dijelom su i odredbe novogkoji je stupio na snagu prošle godine te značajno izmijenio sustav obavljanja zdravstvene djelatnosti na primarnoj razini zdravstvene zaštite. Između ostalog, njima se, a propisuju nove obveze osnivača u mreži javnog zdravstva. Proteklih mjeseci stoga je izrađenadomova zdravlja Osječko-baranjske županije, kao i niz drugih pripremnih radnji; od analiza imovine, ugovornih odnosa, djelatnosti, radnih mjesta i propisa do utvrđivanja kako će promjene utjecati na dostupnost zdravstvene zaštite građana na području županije.Provedeno je i izvještavanje radnika, od pisanog do sastanka s njihovim predstavnicima. U daljnjem postupku predviđena je i promjena naziva nove ustanove u Dom zdravlja Osječko-baranjske županije, a nakon očitovanja Županijske skupštine zatražit će se ocjena sukladnosti akta odU prilog objedinjene (županijske) ustanove kao načina organiziranja zdravstvenih djelatnosti na primarnoj razini zdravstvene zaštite, kao i unutarnjeg ustrojstva nezdravstvenog osoblja govori nizrazloga te potreba razvoja dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite. U ovom slučaju očekuje se značajno smanjenje troškova poslovanja, ustanova će imati jednog ravnatelja umjesto dosadašnjih šest, smanjit će se ukupan broj rukovodećih mjesta i troškovi rada upravnih vijeća kojih je do sada bilo šest, pojednostavit će se i racionalizirati nabava opreme, omogućiti veća mobilnost radnika, ujednačiti položaj svih zaposlenih s očuvanjem radno-pravnog statusa, kao i organizacija i metodologija rada korištenjem istih programskih alata, omogućit će se unapređenje i podizanje kvalitete zdravstvenih djelatnosti, daljnji razvoj i unapređenje specijalističko-konzilijarnih djelatnosti, ravnomjerno ulaganje u poslovne prostore i opremu, podizanje standarda poslovanja na području cijele Županije, utjecat će se i na održivost stabilnog poslovanja objedinjene ustanove, smanjiti rizik za županijski proračun, ali i omogućiti efikasnije odlučivanje te kontrola poslovanja ustanove od strane osnivača.Kako se naglašava u Studiji opravdanosti, uz novu organizaciju dolazi iza sve stanovnike Osječko-baranjske županije jer se Dom zdravlja treba profilirati u ustanovu koja nudi sveobuhvatne preventivne i skrining preglede, sveobuhvatnost u dijagnostici, liječenju i terapiji pacijenata te predstavlja središte promocije zdravog života.u prilog predložene Odluke je i funkcioniranje sustava tijekom epidemije koronavirusa. Naime, prilikom provođenja obveznih mjerabilo je potrebno na županijskoj razini organizirati, što je učinjeno upravo pri Domu zdravlja Osijek radi kadrovskih, mobilnih i prostornih kapaciteta. Tako je organiziran mobilni COVID-19 tim koji je obavljao uzorkovanje izvan ustanove, zatim mobilni urološki timovi koji su pokrivali područje cijele Županije te usluge pružali prema, korisnicima smještaja kod privatnih pružatelja, a organizirana je iCOVID-19 ambulanta koja je također pokrivala područje cijele županije.