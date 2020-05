Policijske uprave osječko-baranjske

34 vozača

360 prekršaja

198

44

24

2

1

6

1

84

Vinkovačkoj ulici

2,38 grama po kilogramu

20 000 kuna

1,55 grama po kilogramu

uhićen

20 000 kuna

60 dana

zabrana

6 negativnih prekršajnih bodova

Snježničkoj ulici

odbio

uhićen

20 000 kuna

60 dana

zabrana

6 negativnih prekršajnih bodova

Tekst: PU osječko-baranjska

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

U razdoblju od 15. do 17. svibnja 2020. godine na područjuu prometu su zaustavljena(26 vozača osobnih automobila i 8 vozača bicikla) koji su imali nedozvoljenu prisutnost alkohola u krvi.U kontroliranom periodu osim alkohola evidentirano je jošod čegaprekoračenja brzine kretanja vozila,nekorištenje sigurnosnog pojasa,nepropisno korištenje mobitela za vrijeme upravljanja vozilom,upravljanje prije stjecanja prava na upravljanje,upravljanje pod zabranom,upravljanje neregistriranim i tehnički neispravnim vozilom,odbijanje izuzimanja krvi i urina poradi utvrđivanja prisutnosti droga u organizmu iostalih prekršaja.Tijekom akcije najveća prisutnost alkohola utvrđena je jučer, 17. svibnja 2020. godine u 11,10 sati u Osijeku, ukada je u prometu zaustavljen 56-godišnji hrvatski državljanin iz Osijeka, koji je upravljao osobnim automobilom te mu je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu doili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.U subotu, 16. svibnja 2020. godine u 20,40 sati u Osijeku, u Ulici kneza Trpimira 2, u nadzoru prometa zaustavljen je 57-godišnji hrvatski državljanin iz Širokog Polja, koji je upravljao osobnim automobilom te mu je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od. Vozač jesukladno Prekršajnom zakonu. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu doili kazna zatvora do, zaštitna mjeraupravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci iJučer, 17. svibnja 2020. godine u 14,36 sati u Osijeku, u, u nadzoru prometa zaustavljen je 28-godišnji hrvatski državljanin iz Osijeka, koji je upravljao osobnim automobilom te sepodvrgnuti ispitivanju na prisutnost droga u organizmu. Vozač jesukladno Prekršajnom zakonu. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu doili kazna zatvora do, zaštitna mjeraupravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i