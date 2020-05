Igor Toman i Ivica Lenard

U znak zahvalnosti i potpore onome čemu su toliko posvećeni, Grad im daruje ovu sportsku opremu kao zalog budućoj suradnji na svim njihovim humanitarnim projektima. Danas sam im, na početku njihove avanture, zaželio sretan put i još puno kilometara u točkovima i pedalama njihovih bajsova

Tekst: Osijek031.com

Foto: Boris Piližota/FB

Poznati osječki humanitarci i filantropi,, već pet godina za redom voze“ do Plitvica organizira se u sjećanje na krvavi Uskrs 1991. kada je na Plitvicama poginuou Domovinskom ratu,Inače, ovaj dvojac već godinama samozatajno činiza one najmanje i najpotrebije i ne štedeći svoje vrijeme, volju ni snagu, prevaljuju teško izbrojive kilometre. Sva sredstva prikupljena na taj način usmjeravaju– djeci koja su na skrbi u osječkim dječjim domovima, kao i onima u neposrednoj blizini.Odlična suradnja s gradskom upravom rezultirala je donacijom prekrasnih dresova s natpisom „Osijek“ koji je dvojcu uručio zamjenik gradonačelnika“, napisao je Piližota na svojoj Facebook stranici.Iako ovu rutu obično voze krajem ožujka, ove godine zbog pandemije COVIDA-19ići u to vrijeme, pa su morali čekati popuštanje mjera.Momci su krenuli: prva postaja im je Zagreb, ali će tijekom puta posjetiti prijatelje u Slatini, Virovitici i Bjelovaru. U Zagrebu će prespavati pa u subotu krenuti za Plitvice, obići jezera, podružiti se s prijateljima biciklistima, a onda će se autom vratiti za Zagreb.