74. sjednica Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije

Županijski stožer i dalje nastavlja s radom, ali od danas u drugačijem režimu. Nećemo više imati svakodnevne sjednice nego po potrebi, a javnost će kroz priopćenja redovito biti informirana o aktualnom stanju u vezi s koronavirusom. Zahvaljujem svim žiteljima Osječko-baranjske županije na poštivanju mjera koje su, to naglašavam, još uvijek na snazi jer još nije kraj borbe protiv virusa COVID-19 na području naše županije. Zato i dalje poštujmo te mjere, ostanimo odgovorni

Situacija se promijenila, sedam dana nemamo niti jednu novozaraženu osobu te se vraćamo u normalu, što je prigoda i za osvrt na dosadašnji rad. Bitno je za naglasiti da su sve službe svoj posao odradile vrhunski i profesionalno te se zahvaljujem svih službama koje su bile sastavni dio Županijskog stožera civilne zaštite, kao i svim drugima koji su nam pomagali. Od prvog dana situaciju smo stavili pod kontrolu, a tako će biti i ubuduće. Zahvaljujem svim žiteljima Osječko-baranjske županije koji su se pridržavali propisanih mjera, uostalom i sadašnje stanje rezultat je takvog postupanja. Naravno, situacija je još uvijek takva da se epidemija može proširiti, zato i dalje moramo ostati odgovorni i nastaviti se ponašati poštujući socijalni razmak i druge epidemiološke mjere

Danas (15. svibnja 2020. godine) održana je, odnosno od 1. veljače to je 57. sjednica posvećena problematici pandemije virusa COVID-19. Uobičajeno, na sjednici je nazočio samo uži tim Stožera, a većina članova je sudjelovala prekote se on-line uključivali u raspravu. Bila je to ujedno i zadnja sjednica u protekla 2,5 mjeseca gotovo svakodnevnog održavanja sastanaka, a potom je održana i konferencija za medije.- rekao je načelnik Županijskog stožera. Zahvalio je svima koji su sudjelovali i sudjeluju u rješavanju situacije u vezi koronavirusa te medijima na korektnom praćenju događanja.Načelnik Ivanović objavio je kako ni u zadnja 24 satanalaza na COVID-19, što se ponavlja, a testirano je, i to 156 u laboratorijute šest u laboratoriju. Ukupan broj oboljelih tako je i daljeUkupan broj izliječenih od koronavirusa na području županije ostao je na, a nema ni novih preminulih, kojih je od početka pandemije osam. Na liječenju u KBC-u Osijek nalaze se samo tri pacijenta, odnosno tri manje nego dan ranije, a ni jedan nije na respiratoru. Na liječenju kod kuće trenutno jeZaukupan broj osoba u samoizolaciji, kojih je trenutno 54, i to tako što je 25 osoba izašlo iz te mjere, no dvije osobe (kontakti putnika iz zrakoplova) su od jučer u samoizolaciji. Policija je obavila četiri samoinicijativne provjere osoba u samoizolaciji, a svi su zatečeni na prijavljenoj adresi.Županpotom jei aktivnosti u vezi sprječavanja širenja koronavirusa na području Osječko-baranjske županije.- poručio je župan Anušić.UKUPNI STATISTIČKI PODACINa području Osječko-baranjske županije od početka pandemije do sada ukupno je 131 osoba pozitivna na virus COVID-19. Njihova prosječna dob je 48 godina, s tim da žene čine 56 % oboljelih, a 44 % su muškarci.U KBC-u Osijek i Zavodu za javno zdravstvo OBŽ ukupno je testirano 4.945 uzoraka (KBC - 3.882, ZJZZ - 1.053), odnosno 4.148 osoba (KBC - 3190 osoba, ZJZZ - 958), naravno neke osobe su testirane više puta.Broj hospitaliziranih od koronavirusa iznosi ukupno 67 osoba, a do sada je izliječeno 105 oboljelih, i to 101 pod skrbi KBC-a Osijek, a ostali Opće županijske bolnice Našice. Od izliječenih 49 su muškarci, a 56 žene. Dužina liječenja je prosječno 15,3 dana.Broj preminulih je osam (3 muških, 5 žena) i to godišta: 1928., 1935., 1949., 1942., 1938., 1973., 1932. i 1953.Sedam osoba je liječeno na respiratoru (muških 4, žena 3), godišta: 1955., 1951., 1977., 1973., 1949., 1941. i 1942.U samoizolaciji je bilo ukupno 2.271 osoba (trenutno 54), a Policijska uprava osječko-baranjska je obavila ukupno 2.271 provjera pridržavanja te mjere samoizolacije te utvrdila 115 kršenja. Od toga obavila je 302 provjera po dojavi građana i tada su potvrđena 103 kršenja, a u 1.969 samoinicijativnih provjera bilo je 12 kršenja te mjere.Policija je obavila 169.958 kontrola e-propusnica, pri čemu je 205 osoba zatečeno bez propusniceAKTIVNOSTI ŽUPANIJSKOG STOŽERAŽupanijski stožer podnio je 26 inicijativa prema Nacionalnom stožeru civilne zaštite, koje su većinom potom i prihvaćene. Između ostalih to su:- zahtjevi za zaštitnom opremom i sredstvima za zdravstvene ustanove,- organizacija privremenog javnog prijevoza radnika,- mobilizacija sportskih objekata za izvanbolnički smještaj, karantene za vozače,- odobrenje za rad tržnica na otvorenom,- žurna isplata poticaja poljoprivrednicima,- postavljanje dezinfekcijskih barijera na granične prijelaze, trgovačke centre i druge javne prostore,- otvaranje privremeno zatvorenih poštanskih ureda,- zahtjevi za odobrenje individualnog lova i ribolova,- predlaganje stožerima JLS potpisivanje sporazuma kojim bi e-propusnice vrijedile na području više gradova i općina te omogućavanje kretanje građana bez e-propusnice unutar cijele OBŽ,- zahtjevi za radna vremena pekarnica, rad knjižnica, čitaonica, knjižara, trgovina namještajem, bijelom tehnikom, odjećom i obućom, autosalona, tržnica, trgovina,- rad fitness centara, omogućavanje treninga za amaterske sportaše,- zahtjevi za odobrenje rada nedjeljom na tržnicama na veliko i malo, kao i autoškolaŽupanijski stožer upućivao je apele stožerima JLS radi provođenja propisanih mjera, kao i preventivnih mjera koje su na razini JLS, ali i apele bankama, Sveučilištu, trgovačkim centrima. Donio je također još desetak odluka i zaključaka, od dopuštenja pojedinačnog lova i ribolova, obustavljanja investicijskih radova u domovima za starije i nemoćne, formiranja karantene do odluka o mjerama ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim javnim mjestima, društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja.