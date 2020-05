gotovo dva mjeseca

sprječavanja širenja koronavirusa

GISKO

Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek

Lazar

DNK

Duboko nebo

Stvarni život

Uljez

[klik za uvećanje]

Melodije srca

Molim te pazi na mamu

Ne reci da nemamo ništa

Bjeguni

Led

[klik za uvećanje]

To smo bili mi

Vladar sjena

Familijari

Aliceina mreža

Bila jednom jedna rijeka

druge novitete

[klik za uvećanje]

Nagradna igra

Portal Osijek031.com & GISKO

Parižanke / Marius Gabriel

1]

Like

2]

"Osijek031 & GISKO mi poklanjaju knjigu "Parižanke"!"

[bit će nam drago ako se prijavite na oba načina (povećavate mogućnost dobitka)!]

Tekst i foto: Đelo od Gisko (Srđan Lukačević)

Nakonkako zbognismo smjeli biti s vama, knjiga je ponovno u-u dostupna svima. Nabavaradi punom parom, a u nastavku slijede prijedlozi za čitanje. Naravno ovo je samo mali dio onoga što je zadnjih dana pristiglo na police Knjižnice.Predstavljanje ćemo započeti kategorijom kriminalistički roman i naslovom "" bračnog para koji stvara pod pseudonimom Lars Kepler. Sedmi u nizu romana o Jooni Linneru, triler je napet kao i njegovi prethodnici. Kad mu jave da je u zamrzivaču oskvrnitelja grobova iz Osla pronađena lubanja njegove pokojne supruge Summe, policijski je inspektor Joona Linna potresen, ali smatra da je posrijedi slučajnost… U istu kategoriju spada i roman "" Yrsa Sigurđardottir, krimić za kojeg kažu da ledi krv u žilama. Mlada žena brutalno je ubijena u svom domu u Reykjavíku. Jedina je svjedokinja njezina sedmogodišnja kći, koju je policija pronašla kako se skriva ispod kreveta u sobi u kojoj je počinjen zločin. No ona ne želi govoriti o tome. Posve neočekivano promaknut u voditelja ove istrage, detektiv Huldar mora surađivati s psihologinjom Freyjom, specijaliziranom za rad s traumatiziranom djecom. Nastavljamo s romanom "" Patricka Leea ekstremno je napeto štivo od prve do zadnje stranice s eksplozivnim neočekivanim krajem. Dok se predsjednik Sjedinjenih Američkih Država iz svojeg Ovalnog ureda obraća naciji, prema Bijeloj kući zviždeći juri borbeni projektil. U snažnom bljesku eksplozije šef države stradava, njegova se palača pretvara u ruševinu, a jedini trag koji vodi do ubojica su dvije šifrirane riječi. Na redu je i jedan psihološki roman naziva "" Adeline Dieudonné. U ovom mračnom i gorkom romanu, beskompromisno i blistavo pero autorice oživljava neustrašivu junakinju koja se bori preživjeti u obiteljskom zvjerinjaku. Ovu grupu zatvorit ćemo horor romanom "" Stephena King. Seriju ste možda već gledali, ali to vas ne bi trebalo spriječiti i da pročitate roman. Uljez je prepun jezovitih motiva. Ipak, od svega najviše uznemiruje propitivanje čudovišne strane čovjekove prirode.Slijedi nekoliko fantastičnih obiteljskih romana, a predvodi ih naslov "" Emme Cooper. Na mjestu na kojem će to najmanje očekivali, čitatelj će otkrit što zaista znači biti obitelj. Puna ljubavi, duhovitosti i srca, knjige će vam ostati dugo u sjećanju. Slično možete očekivati i u romanu "" Kyung-sook Shin nakon kojega svoju majku više nikada nećete gledati istim očima. Izvanredna je to knjiga koja daje uvid u korejsku tradiciju i kulturu, o maestralnoj prozi koja duboko i snažno zaranja u majčinstvo, ponire u samo srce obiteljskih odnosa. U romanu Madeleine Thien "", veličanstveno ispripovijedanoj priči o Istoku i Zapadu, hipnotičkoj sagi o glazbi i tišini, s mnogo je humora i ljepote, srčano i sa zadivljujućim razumijevanjem čitamo o ljubavi i izdaji, o snazi i privrženosti u najtežim vremenima. Neobično putovanje u suvremenom romanu donosi nam Olga Tokarczuk. "" su dokaz kako je najslavnija suvremena poljska književnica i svojim ranijim opusom zaslužila Nobelovu nagradu za književnost za 2018. godinu i nagradu Man Booker International. Još jednu napetu priču o ljudima i njihovim sudbinama, kao kondenzaciju napetosti u jednoj zajednici, ali i kao alegoriju čovječanstva možete čitati u romanu "" finsko-švedske autorice Ulle-Lene Lundberg. Riječ je o toploj i dojmljivoj, ali i intrigantnoj priči o jednom kraju surovog pejzaža i okrutne zime, njegovim ljudima i životu u zajednici, ispisanoj s puno pažnje i empatije.Kako ublažiti ljutnju koja vas cijeli život pokreće otkrit će nam u društvenom romanu švedske autorice Golnaz Hashemzadeh Bonde. "" roman je koji vibrira od osjećaja gubitka, ali i životne radosti. Izvanredno opisujući iskustvo migracije, kad bijeg možda spašava život, ali i nosi krivnju i otuđenost, ovo djelo pogađa silovito i ostavlja bez daha. "" najintimniji je roman Javiera Cercasa, beskrajno hrabra knjiga za koju se pripremao otkako je postao pisac. Autor meandrirajući između obala dokumenta i fikcije, suvereno vladajući objema, potragu za licem iz obiteljskog fotoalbuma pretvara u napetu priču o zemlji zahvaćenoj građanskim ratom, ali i meditaciju o svakom ratu i svakom miru, o sjećanju i zaboravu od kojih su satkani. Nakon društvenih slijede tri povijesna romana. Započet ćemo čarobnim i potresnim romanom "" Stacey Halls. Intrigantna priča o fascinantnom razdoblju ljudske povijesti, s briljantnim ženskim likovima. Sudbine dviju žena u smrtnoj opasnosti isprepliću se i postaju neraskidive dok im preostaje sve manje vremena za spas… U očaravajućem novom povijesnom romanu autorice Kate Quinn, dvije žene – špijunka, unovačena u čuvenu francusku mrežu Alice za vrijeme Prvog svjetskog rata, i pomalo neobična djevojka, Amerikanaka i pripadnica tamošnjeg visokog društva koja traži svoju rođakinju nestalu 1947. – udružene su u ovoj čudesnoj priči o hrabrosti i iskupljenju. "", Dvije priče uzbudljivo se isprepleću i vrhunac dosežu u eksplozivnom kraju! Na kraju predstavljanja "" Diane Setterfield i djevojčica od četiri godine ne daje nikakve znakove života i, po svim znakovima, već je prešla na onaj svijet. No, nekoliko sati kasnije, udahnut će i vratiti se u život. Je li u pitanju čudo? Ili bi znanost mogla pružiti objašnjenje? Ova pitanja imaju svoje odgovore, ali neki od njih prilično su mračni.Uživajte u čitanju i svakako potražitepristigle u GISKO ali i sve ostale naslove koje do sada niste uspjeli pročitati.poklanjaju knjiguvjernim korisnicima portala.Sudjelovati možete:ispunjavanjem obrasca ispod i klikom na gumb "" na vrhu ovog člankau Facebook komentar, par centimetara ispod, upišite