[Sponzorirani članak]

U ponedjeljak je nakon gotovo dva mjeseca otvorenakoja je, kao i ostali shopping centri, zbogbila zatvorena od 19. ožujka. Svi oni kojima jesigurno se vesele posjetuSve posjetitelje Portanove na ulazu će dočekatii upute za: za pridržavanje propisanog razmaka, pranje ruku i dezinfekciju, plaćanje beskontaktnim načinima plaćanja, ograničenje broja putnika u liftovima, poštivanje uputa trgovaca vezanih uz maksimalni broj kupaca u trgovinama i slično. Iz Portanove smo saznali da se posjetitelji i kupci pridržavaju propisanih mjera te da većih gužvi i čekanja nema što itekako veseli. Ističu i da sa svoje strane prate i poštuju sve mjere Stožera civilne zaštite i ostalih mjerodavnih tijela te će i nadalje poduzimati sve što mogu da posjet i boravak u Portanovi bude potpuno siguran za posjetitelje i radnike u trgovinama.U Portanovi je na snaziod 10:00 do 20:00 sati uz neke iznimke poputkoji će s radom započinjati dva sata ranije (od 8:00 sati) i biti otvoreni sve do 21 sat, ali uz obaveznu pauzu za dezinfekciju prostora od 13:30 do 14:30 sati.još nije započeo s radom, uza sada radi samo ugostiteljski dio, aje otvorena od 10 do 20 sati. Portanova do daljnjegaS otvorenjem Portanove stigli su iu, usuđujemo se reći, gotovo svim trgovinama koje posluju u sklopu Portanove. Dodatno, na parkiralištu Portanove Hervis je postavio i veliki šator u kojem traje rasprodaja bicikala i ostalog asortimana s kotačima uz popuste do čak 60%.Razloga za posjet Portanovi i više je nego dovoljno ali uz obavezno poštivanje svih mjera kako bi zaštitili i sebe i druge. Vidimo se u shoppingu!