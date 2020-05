Belom Manastiru

Tekst: PU osječko-baranjska

Foto: Ilustracija

Jučer 13. svibnja, u 19,40 sati, udogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba zadobilaVozač 34-godišnji hrvatski državljanin iz Belog Manastira, upravljajući osobnim automobilomje u traku suprotnog smjera, a nakon toga i na parkirališni prostor gdje jeautomobila.Kod vozača utvrđena je prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu te je zadobio lake tjelesne ozljede.Vozač je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna do, zaštitna mjeraupravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.