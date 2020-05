Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ilustracija

objavio je danas upute za provedbuu srednjim strukovnim školama.U svojim uputama HZJZ preporučuje da se nastava u srednjim školama, kada god je to moguće, i dalje, kao i sve prateće aktivnosti (sastanci, vježbe, konzultacije). Praktične vježbe koje se ne mogu provesti na daljinu, mogu se provesti u školi ili kod poslodavca uz poštovanje svih epidemioloških uvjeta.Dolazak učenika na aktivnosti u školu treba organizirati na način da se učenicipri dolasku (izvan i unutar ustanove poželjan je fizički razmak od).Stručnoj praksi, praktičnoj nastavi, ispitima i obrani završnog rada može pristupiti isključivo pristupnik kojiznakove akutne respiratorne bolesti, kao i pristupnik kojemu je izrečena mjera samoizolacije te kod kojeg je utvrđena zaraza COVID-19. Preduvjet za ulazak u ustanovu je ispunjavanje izjave da pristupnik, da mu nije propisana mjera samoizolacije te da nije zaražen koronavirusom. Kad je to moguće, ispit se može održati online ili se takvom učeniku mora omogućiti drugi rok.U istoj prostorijiviše od 10 učenika i nastavnika. Kod praktičnih vježbi i ispita preporučuje se da se jednom formirana grupa čim manje susreće i miješa s drugim grupama te da se učeniciu hodnicima, zajedničkim prostorijama ili na dvorištu.Veće aktivnosti organiziraju se s pauzama od baremizmeđu aktivnosti kako bi se mogla provesti primjerena higijena prostorija i provjetravanje te osigurati dovoljno vremena za ulazak i izlazak učenika iz ustanove uz održavanje razmaka od 2 metra.Mjesto održavanja praktične i dopunske nastave, vježbi i ispita i pripadajuće prostorije potrebno je svaki dan prije dolaskai ako je moguće, uključujući i sanitarne prostorije.Osobe koje provjeravaju osobne iskaznice i izjave moraju nositi, nakon čega rukavice bacaju u koš za smeće, a na ulazu u ustanovu treba smjestitikako bi svaki pristupnik mogao dezinficirati ruke.Kretanje pristupnika u ustanovi organizirat će se tako da prvo ulaze oni koji sjede najdalje. Pisani ispit provodi se u dovoljnoiza zatvorenih vrata i, ako je moguće, s otvorenim prozorima, a usmeni dio ispita i/ili demonstracija vještina odnosno obrana završnog rada održava se u zasebnoj prostoriji koja ima vanjske prozore koji su otvoreni tijekom održavanja ispita, a vrata prostorije su zatvorena tijekom ispita.Tijekom pisanja ispita, pristupnici na radnom stolu smiju imati samo osobnu iskaznicu, pribor za pisanje propisan ispitnim katalogom za svaki predmet, vlastitu kemijsku olovku, bočicu s vodom i ispitne materijale. Po završetku pisanja ispita pristupnik odlaže ispitni materijal na rub stola i dizanjem ruke obavještava dežurnog nastavnika da je završio. Pristupnii izlaze jedan po jedan i to tako da prvi iziđe pristupnik koji je najbliži vratima. Po završetku ispita prostorije treba očistiti te zatim dezinficirati.Ako se provedba ispita može organizirati na opisani način, nošenje maski ili drugih pokrivala za usta i nos kod pristupnika i svih koji sudjeluju u provedbi ispita ili vježbi nije nužno, ali se preporučuje.Detaljne upute možete pronaći dolje u tekstu.