Tekst: Osijek031.com

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

Popularna osječkaili, kako je Essekeri zovu, svoja je vrata zatvorila sredinom ožujka s izbijanjemkada je gotovo cijela zemlja završila u karanteni, a većina gospodarskih subjekata bila je zatvorena.U međuvremenu je došlo do, gospodarstvo se ponovno otvorilo, a otvorile su se i osječke tržnice. Međutim, Autopija je i dalje sablasno prazna, pa nam se nekoliko čitatelja obratilo sa zamolbom da provjerimo kada će ponovno otvoriti svoja vrata.Iz osječke tvrtkekoja upravlja auto tržnicom nisu nam mogli dati konkretan odgovor. Naime, odluke koje su do sada donijeline odnose se na auto tržnice, buvljake i slične manifestacije.Neslužbeno smo doznali kako će auto tržnice biti posljednje koje će se otvoriti u sklopu. O nekom okvirnom datumu još uvijek se, ali iz Tržnice d.o.o. poručuju kako to najvjerojatnije neće biti ostvareno u idućih mjesec dana.Stav Tržnice d.o.o. je kako bi se osječka Autopija trebala otvoriti što prije jer njezinim zatvaranjem tvrtkadio svojih prihoda, a brojni kupci iz Osijeka, Slavonije i drugih dijelova Hrvatske gube mogućnost posjetiti nadaleko poznato mjesto koje je svake nedjelje okupljalo i dote gdje se doslovno moglo kupiti sve, od igle do lokomotive.