Tekst i foto: OBZ.hr

Svi testovi koji su u subotu analizirani u, ukupno 131, bili suna virus COVID-19. Negativni su bili i uzorci pet osoba čiji su raniji preliminarni nalazi bili pozitivni te su po nalogu epidemiološke službe obavljani kontrolni nalazi i -potvrđeno je da ipak, pa se te osobe više ne vode kao pozitivne. Riječ je o dvije osobe s područjate po jedna izUkupan broj oboljelih na koronavirus na području Osječko-baranjske županije tako ostaje, s time da se na liječenju u KBC-u Osijek nalazije na kućnom liječenju, dok je na žalost od početka pandemije do sada. Ukupno je do sada izliječeno 104 oboljele osobe.Važno je naglasiti da među trenutno oboljelima, a svi ranije oboljeli su izliječeni i to je potvrđeno. Naravno, mjere opreza i poštivanje procedura propisanih za postupanje u slučaju otkrivanja, prevencije ili samo sumnje u mogućnost zaraze i dalje su na najvišoj razini, i to ne samo u Kliničkom bolničkom centru Osijek, nego i u svim drugim zdravstvenim ustanovama, odpreko domova zdravlja, ordinacija primarne zdravstvene zaštite, dentalne medicine i ljekarni do svih drugih u tom sustavu. Ponavljanje testiranja, koje je zabilježeno i proteklih dana, samo je nova potvrda ispravnosti tih procedura i njihovog dosljednog provođenja, ali i odlične suradnje epidemioloških i bolničkih službi.Danas jei da jeu samoizolaciji. U zadnja 24 sata iz te mjere izašlo je 17 osoba, a niti jedan novi kontakt, pa je ukupan broj osoba u samoizolaciji trenutno 191.Žitelji našičkog kraja mogu biti zadovoljni podatkom da je od jučer izliječena jedina oboljela osoba s tog područja. Kako su ranije već izliječene tri osobe, znači da na ovom području višena koronavirus.Policija u zadnja 24 sataniti jednu dojavu građana o kršenju mjera samoizolacije, a u 51 samoinicijativnoj provjeri sve osobe su zatečene na prijavljenoj adresi. Policija je obavila 2.856 provjera propusnica na sedam punktova na granicama županije, a svi su imali propusnice.