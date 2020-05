147 uzoraka

Tekst i foto: OBZ.hr

Odtestiranih u zadnja 24 sata s područjačakje bilo pozitivno na koronavirus. Dvije novooboljele osobe su s područja, a ostali iz. Ukupan broj oboljelih na području županije od početka pandemije tako je povećan naPovećan je stoga i broj osoba u, kojih je sada, s tim da je jučeriz samoizolacije, a pod tu mjeru stavljeno jenovopozitivnih. Izliječene su još, pa je ukupan broj izliječenih. Na liječenju u KBC-u nalazi se, od kojih je jedan na respiratoru, dok se ostali oboljeli nalaze na kućnom liječenju. U Općoj županijskoj bolnici Našice na liječenju nema oboljelih na koronavirus, a dvije osobe s tog područja se liječe kod kuće.Policija je i jučer provjeravala pridržavanje mjera samoizolacije, no u jednoj provjeri po dojavi građana isve osobe su zatečene na prijavljenoj adresi. Policija je obavila 5.398 provjera propusnica, i to na sedam punktova na granicama županije, a dvije osobe su zatečene bez propusnice.Aktualnu situaciju u vezi koronavirusa danas (8. svibnja 2020. godine) razmatrali su članovi Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije.- rekao je načelnik Stožerana konferenciji za medije nakon sjednice Stožera. Posebno je pojasnio jedan od novih pozitivnih nalaza.- pojasnio je.Načelnik Županijskog stožera Goran Ivanović potom je pozvao poslodavce iz sektora trgovine na dosljedno provođenje propisanih mjera Nacionalnog stožera i HZJZ-a.Na pitanje novinara je li došlo do proboja virusa u KBC-e Osijek odgovorio je:- naglasio je Ivanović.