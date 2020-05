71. sjednica Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije

Goran Ivanović

83

četiri nalaza

129 osoba

Gata

Marjančaca

tri osobe

93

10 oboljelih

nije na respiratoru

nema novih

200 pao na 157 osoba

Policijska uprava osječko-baranjska

Očekujemo do kraja dana naputak Nacionalnog stožera civilne zaštite o otvaranju dječjih i sportskih igrališta te drugim mjerama koje su još danas na snazi, no naglašavam da su i dalje na snazi mjere u vezi epidemiološke situacije poput smanjenih socijalnih kontakata i okupljanja građana. Mjere postupno, ali sigurno popuštaju, međutim to nam ne daje za pravo da se opustimo i kažemo da je sve isto kao prije 19. ožujka. Intenzivno pratimo situaciju jer Osječko-baranjska je županija u kojoj još uvijek ima pozitivnih na COVID-19 i nije vrijeme ni za kakvo opuštanje

Tekst: OBZ.hr

Foto: OBZ.hr

Danas (4. svibnja 2020. godine) održana jeposvećena pitanjima u vezi pandemije virusa COVID-19, a potom je načelnik Stožerana konferenciji za medije objavio podatke o aktualnom stanju.Od ukupnojučer obavljenih testiranja uzoraka, pozitivnih na koronavirus bilo je. Time je ukupni broj oboljelih na području Osječko-baranjske županije od početka pandemije do danas povećan na. Dvije novopozitivne osobe su iz, a dvije iz, no svi su kontakti ranije oboljelih i već su bili u samoizolaciji.Jošsu izliječene, pa je ukupan broj izliječenih sada. Na bolničkom liječenju u KBC-u Osijek nalazi se, a nitko od njih. Tijekom posljednja 24 satasmrtnih slučajeva osoba zaraženim koronavirusom na području županije.Od jučer je smanjen broj osoba u samoizolaciji, koji je s, s time da su među novima u samoizolaciji tri kontakta novooboljelih osoba.zaprimila je jednu dojavu građana o kršenju mjere samoizolacije, no kao i u sedam samoinicijativnih provjera, niti jedna nije potvrđena. Sve provjeravane osobe zatečene su na prijavljenoj adresi.Na sedam stalnih nadzornih punktova na granicama županije policija je obavila provjeru propusnica kod 2.811 osoba, no nitko nije bio bez tog dokumenta.- rekao je načelnik Stožera Goran Ivanović.Najavio je novu konferencija za novinare u srijedu (6. svibnja) kada će ravnatelj dr. sc. Željko Zubčić pojasniti novi režim rada Kliničkog bolničkog centra Osijek.