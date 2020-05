sunca

pretežno vedro vrijeme

19°C

nestabilno vrijeme

bez padalina

od 16 do 18°C

vedro

toplije vrijeme

od 16 do 20°C

23°C

Tekst: Osijek031.com

Foto: Antonela Martinčević/Foto-arhiv031

Nakon kiše uvijek dolazi sunce. Novi tjedan počinjemo uz novu dozuDanas će prevladavatiuz slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Dnevna temperatura doZa sutra prognostičari najavljuju. Prevladavat će pretežno oblačno, no. Puhat će slab do umjeren sjeverni vjetar uz dnevnu temperaturuSrijeda i četvrtak donosei za koji stupanj. Puhat će umjeren do jak sjeverozapadni vjetar, a dnevna temperatura bit ćeZa kraj tjedna, u petak prevladavat će vedro vrijeme, bez vjetra. Dnevna temperatura do