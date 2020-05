Osječko-baranjske županije

Tekst i foto: OBZ.hr

Tijekom posljednja 24 sata na područjuzabilježene suna korona virus od. Novooboljele osobe u s područja, kontakti su ranije oboljelih i bile su u samoizolaciji. Broj zaraženim koronavirusom na području naše županije od početka pandemije do danas iznosije do danas, što je sedam više nego jučer. Na bolničkom liječenju i dalje se nalazi, a niti jedna nije na respiratoru. Tijekom posljednja 24 satasmrtnih slučajeva osoba zaraženim koronavirusom na području Osječko-baranjske županije.U samoizolaciji se nalaziod kojih je 16 novih kontakata oboljelih. Policijska uprava osječko-baranjska zaprimila jegrađana o kršenju samoizolacije, od kojih se jedna, na području, pokazala točnom. Samoinicijativno su obišlii također su na području Belišća utvrdili još jedno kršenje propisane mjere samoizolacije.Policija je provjeravala propusnice, kao i do sada na 7 stalnih nadzornih punktova na granicama županije. Obavljeno je ukupno, a tri osobe nisu imale valjane propusnice.